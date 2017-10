¿Por qué al final de 'Los Serrano' todo era un sueño? Resines se explica

"Se convirtió en un fenómeno, fue una cosa tan asombrosa...". El sábado 30 de septiembre, Los Serrano se convertía en el tema central de Viva la vida de Telecinco, el programa presentado por Toñi Moreno. El actor y expresidente de la Academia de Cine Antonio Resines pasó por el plató del programa a hablar sobre su vida, sus trabajos y el reciente libro que ha publicado, Pa' habernos matao. Memorias de un calvo.

Resines rememoró cómo la serie de Telecinco producida por Globomedia llegó a ser en "un fenómeno" de la televisión. "Fue muy importante", dijo Resines sobre lo que supuso Los Serrano. "Es más, se sigue poniendo todos los días y la gente la ve. Y a mí me extraña mucho que haya críos de 8, 9, 10 años, que me conozcan. Me siguen viendo por la mañana. Como en esta casa tontos no son, si la siguen emitiendo es porque la gente la ve".

Aunque parezca que fue ayer, ya han pasado 10 años del final de la serie. Aunque en el plató no salió el tema, ese polémico final (en el que todo resultaba un sueño de su personaje, Diego Serrano) es algo que se trata a fondo en su libro. "La explicación de tan inesperado final es mucho más sencilla. La cosa se había ido liando capítulo a capítulo. Se les había ido tanto de las manos que no había forma humana de rematar aquello y algún iluminado dijo: '¿Y si hubiera sido un sueño?'. Y así se quedó", recuerda el actor en las páginas de Pa' habernos matao.

De lo que sí habló Resines con Toñi Moreno es de sus compañeros de reparto, con los que ha seguido manteniendo una excelente relación. "Tuvimos una suerte brutal", dijo sobre todos ellos. "Acertaron de pleno. Belén Rueda es un genio, es una tía estupenda, una actriz maravillosa. [Jesús] Bonilla es un anormal, pero de los mejores anormales que he conocido. [Antonio] Molero es un genio. Javier Gutiérrez se incorporó después... Pero es que había mucha gente". Tras ver un vídeo en el que Bonilla y Molero le mandaban saludos y cariño, dijo que eran gente "excepcional". "Nos lo pasamos tan bien, nos reímos tanto... Nos hemos hecho amigos para toda la vida".

"¿Cuántos jamones se comió Bonilla durante la grabación?", le preguntó Moreno al hilo de una anécdota que Resines cuenta en el libro. "Hombre, no lo sé, en el libro lo exagero", relató Resines, que contó que los jamones que había en el bar familiar eran reales. "Sesenta ha puesto él...", recordó Moreno. "¿Sesenta he puesto? Serían sesenta y pico... Es que Los Serrano duró mucho, cinco años y medio... pues oye, igual sí", se volvió a pensar Resines.