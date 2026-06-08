El papa hace un alegato en contra del aborto desde el Congreso: "Toda vida humana debe ser reconocida desde su concepción"

El papa León XIV ha lanzado este lunes en el Congreso un mensaje en contra del aborto durante su histórico discurso en el parlamento español, pues es el primer pontífice que ha visitado la Cámara Baja y ha hablado ante los diputados y senadores.

En un discurso de algo más de treinta minutos, el papa ha señalado que la defensa de la vida humana "no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de la civilización". "Toda vida humana debe ser reconocida desde su concepción hasta su ocaso", haciendo también referencia velada a la eutanasia. "Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral se manifiesta en su capacidad de acompañar y proteger a las personas más frágiles", ha señalado.

Cabe recordar que el aborto quedó despenalizado en España en tres supuestos específicos en 1985 y 25 años más tarde, en 2010, se aprobó la primera ley de plazos. Recientemente, el Consejo de Ministros también ha aprobado el proyecto de ley de reforma del artículo 43 de la Constitución, que reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria el embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar esta prestación en condiciones de igualdad efectiva. Por otro lado, la eutanasia es legal desde hace cinco años.

En la misma intervención, el papa también ha defendido el derecho de los padres a elegir libremente "el tipo de educación y formación" que reciben sus hijos, "siempre en coherencia con sus provincias convicciones culturales o religiosas". E igualmente, ha hecho una defensa de la familia, sin especificar a qué tipo de familia se refería. "Da continuidad a la sociedad y es donde primero se aprende, antes que en cualquier otro lugar", ha dicho.

Como cabía esperarse, el papa también ha defendido ante el Parlamento la acogida de migrantes en un momento en el que la cuestión migratoria forma parte del debate político y después de que PP y Vox hayan pactado en diferentes regiones españolas la polémica "prioridad nacional".

"El trágico drama migratorio interpela la conciencia de las nacionales y del orden internacional. Muchos se ven obligados a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos y vinculantes. Allí donde una persona es discriminada se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos. La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas y vaya más allá de la mera gestión de flujos. Es una exigencia de justicia social dar una acogida respetuosa y posibilidades de integración", ha dicho. Y ha añadido, además, que es necesario "fortalecer la prevención, el rescate y la asistencia de las víctimas". "Ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud. Por eso es indispensable una respuesta común y solidaria. Cuando la respuesta institucional es justa, las fronteras se convierten en espacios de protección responsable de la dignidad humana".

Siguiendo en su lectura de la política internacional actual, León XVI ha criticado que en diversos lugares del mundo, y también en Europa, se vuelva a presentar el rearme como respuesta "a la fragilidad del escenario internacional" y ha subrayado que toda guerra "supone una dolorosa derrota de la capacidad de negociar y también de aquella conciencia común de la humanidad que reconoce vínculos de justicia entre las naciones". Las armas pueden imponer un silencio temporal; pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera", ha lamentado.

Ante una Cámara en el que se emplea habitualmente un tono bronco, el papa también ha señalado que la pluralidad "no debería degenerar en descalificación permanente del adversario" y ha advertido igualmente que el mundo atraviesa "una profunda crisis espiritual, que se manifiesta en violencia, polarización y desconfianza recíproca". "En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz. Una paz que debe presentarse como una aspiración política y como una verdadera exigencia moral", ha dicho. A su vez, ha invitado a los diputados a "desarmar el lenguaje" porque "la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación".

Ovación de siete minutos... aunque no unánime

A pesar de los asuntos delicados que ha abordado el pontífice en su discurso, la mayoría de diputados y senadores han ovacionado durante siete minutos al obispo de Roma y algunos se han atrevido a lanzar algún "¡Viva!" que ha resonado en todo el hemiciclo. Otros dirigentes, como la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, y los también diputados de IU Nahuel González y Toni Valero, han optado sin embargo por no aplaudir.

Cabe recordar que los cuatro diputados de Podemos no han acudido a esta sesión especial por considerar al papa "cómplice" de los abusos en la Iglesia Católica. El diputado y la senadora del Bloque Nacionalista Galego (BNG) también se han ausentado al considerar que en Estado aconfesional como España "carece de sentido" que un líder religioso sea recibido en el Congreso.