Gabriel Rufián resume en una frase lo ocurrido con León XIV en el Congreso: da donde más duele a PP y Vox

Gabriel Rufián ha dejado una clara sentencia minutos después de que el papa León XIV saliese del Congreso de los Diputados tras una ovación de casi diez minutos por parte de todos los allí presentes.

Llama la atención esta ovación ya que lo que ha hecho el sumo pontífice desde la tribuna del Congreso es lanzar un alegato en contra del aborto y de la eutanasia: "Toda vida humana debe ser reconocida desde su concepción hasta su ocaso".

"Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral se manifiesta en su capacidad de acompañar y proteger a las personas más frágiles", ha dicho sobre la eutanasia.

Antes, los diputados han tenido un momento para saludar uno a uno al papa, que ha estrechado la mano de dirigentes como Gabriel Rufián, Miriam Nogueras —que ha dejado uno de los momentos más señalados— y Verónica Martínez, de Sumar, que le ha entregado un sobre naranja del Sindicato de Inquilinas.

Además del aborto y de la eutanasia, el papa ha hablado de la cuestión migratoria después de que PP y Vox hayan pactado en diferentes regiones españolas la polémica "prioridad nacional".

"El trágico drama migratorio interpela la conciencia de las nacionales y del orden internacional. Muchos se ven obligados a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos y vinculantes. Allí donde una persona es discriminada se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos. La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas y vaya más allá de la mera gestión de flujos. Es una exigencia de justicia social dar una acogida respetuosa y posibilidades de integración", ha afirmado el pontífice.

Tras todo esto, Gabriel Rufián ha querido recordar lo que hacen estos dos partidos: "PP y VOX le han aplaudido durante 10' un discurso al Papa que abuchean y vetan en el Congreso hace 7 años. Como resumen de la cosa".

En declaraciones a los periodistas en el patio del Congreso tras concluir la larga ovación al papa, Rufián ha valorado su mirada humanista respecto a la inmigración, según ha recogido la agencia EFE.

"Estamos tan mal que hay que dar la bienvenida a este tipo de discursos, al final es puro cristianismo. Habla del bien común, habla de la palabra y del respeto al otro", ha afirmado.

Por último ha afirmado: "Hoy en día vivimos tiempos tan locos que le preocupa más la llegada del fascismo al papa que a Felipe González; así que imagínense cómo estamos".