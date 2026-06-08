Las víctimas de pederastia en la Iglesia que el papa no quiere recibir: "Han querido silenciarnos para que no incordiemos"

Vistas desde lejos, las formaciones rocosas de Montserrat casi parecen moais de la Isla de Pascua encaramados al vacío. Acaso uno de los enclaves naturales más famosos de Cataluña, a Montserrat van tanto los que creen en dios como los que creen en la existencia de vida extraterrestre. Y es allí, a la famosa abadía benedictina, a donde irá también el papa León XIV, a un histórico monasterio en el que hace años habitó un depredador sexual y un pederasta; un monje, Albert Soler, que a lo largo del tiempo abusó de niños menores de edad con absoluta impunidad cuando estaba a cargo del grupo scout católico Els Nois de Servei. Soler falleció en 2008, sin que nadie le juzgara por sus crímenes, tampoco la Iglesia, que se afanó en ocultarlo hasta que las voces de las víctimas obligaron a sus representantes a reconocer los hechos. Soler no fue el único monje que abusó de menores. Una investigación interna de la abadía reconoció que había habido al menos otros dos curas que hicieron lo mismo.

Miguel Hurtado es el primer denunciante de los abusos ocurridos en Montserrat. Él, quien sufrió en primera persona los abusos de Soler, se quedó estupefacto cuando el Vaticano anunció que el papa visitaría la abadía. Para la comunidad benedictina de la abadía, la cita con León XIV "será un espléndido coronamiento de las celebraciones del Milenario de la fundación del monasterio". Para Hurtado, "un nuevo acto de violencia institucional por parte de la Iglesia católica", según él mismo escribió el pasado mes de abril al papa en una carta a la tuvo acceso el diario El País.

Mayor estupefacción se produjo en las diferentes asociaciones de supervivientes de abusos en la Iglesia tras las constantes negativas a mantener un encuentro en España con el pontífice. No fue hasta este fin de semana, con León XIV apenas aterrizado, que desde la Iglesia anunciaron que sí se produciría una reunión, pero con sus condiciones. No será un acto público de reparación, sino una cita privada en la sede de la Nunciatura Apostólica en Madrid. Y, lo que es casi peor, con tan solo algunas asociaciones de víctimas, las escogidas por la Conferencia Episcopal.

Este lunes, varias de estas asociciaciones (Asociación Nacional Infancia Robada, Justice Initiative España, AVA, Infancia Robada Madrid, ANIR Canarias, Lulacris, Colectivo El Vedat, Colectivo La Alborada y Plataforma de Víctimas La Salle San Sebastián) han publicado un comunicado conjunto en el que han querido manifestar su "profunda preocupación ante la falta de representatividad y pluralidad en los encuentros previstos con el papa Leon XIV". Según han denunciado, la Iglesia ha escogido a las asociaciones de víctimas que han aceptado los planes de reparación propuestos por la Iglesia, que estas otras organizaciones siempre han denunciado como insuficientes.

Juan Cuatrecasas (ANIR): "Un lavado de cara"

Poco después de la hora de comer, Juan Cuatrecasas, presidente de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) y padre de un hijo abusado por un numerario del Opus Dei en un colegio católico en Bilbao, atiende a El HuffPost por teléfono. Lo hace justo después de haberse cruzado con varios obispos en el hotel en el que se aloja estos días en Madrid. "He podido abordar a Omella, [Juan José Omella, cardenal y arzobispo de Barcelona], a Cobo [José Cobo, cardenal y arzobispo de Madrid] y al obispo de Cantabria [Arturo Pablo Ros]. Les he preguntado por qué no se nos recibe y me han dicho que el papa ha comentado hoy mismo que se nos va a convocar en Roma para poder hablar con más tiempo", explica Cuatrecasas. El presidente de ANIR no se muestra muy confiado. "Si hoy no es el momento, no sé si Roma lo será. Creo que es una oportunidad perdida", dice para lamentar que el papa se vaya a llevar una "visión sesgada". En su opinión, el encuentro de este lunes es un "intento de lavado de cara". "Aunque las asociaciones que han aceptado el Plan Repara de la Iglesia son tan víctimas como nosotros, no son una representación válida de todas las víctimas. Nosotros llevamos luchando desde hace tiempo y representamos a diez asociaciones en concreto", considera Cuatrecasas.

Pero más allá del encuentro o no, el presidente de ANIR señala que en la Iglesia, y también el papa, son plenamente conocedores de lo que ha ocurrido. "Están tapando un auténtico monstruo", dice para añadir: "No son casos aislados. Es un mar endémico que han encubierto durante décadas. Y además han tenido un privilegio del que no tenían que haber gozado, una negociación tú a tú con el Gobierno, cuando la Iglesia sigue encubriendo lo que ha pasado. Se agradece la mención a las víctimas, también las del rey de España, pero yo creo que hay que pasar ya de las palabras a los hechos".

A la pregunta de por qué creen que la Iglesia ha decidido prescindir de su presencia, el presidente de ANIR cree que todo tiene que ver con los organizadores de la gira del pontífice. "Nos enteramos hace una semana por un correo desde el Arzobispado de Madrid a una víctima que quienes se encargarían de organizarlo todo era, entre otros, un periodista del Opus Dei, y teniendo en cuenta la fama del Opus en convertir el silencio en enemigo de la verdad... Han querido silenciarnos para que no incordiemos", comenta. Cuatrecasas habría querido, por otro lado, que desde la clase política se hubiera insistido, "sin anticlericalismos", en que el papa viera a todas las víctimas: "Hay partidos que habitualmente miran hacia otro lado. El otro día, por ejemplo, varias víctimas de abusos en La Salle en San Sebastián acudieron a comparecer al Parlamento vasco. Ante mi sorpresa, cuando las mujeres dieron testimonio de lo que les había ocurrido, dos grupos, Vox y el Partido Popular, se ausentaron. Esto tendría que erradicarse de una vez. Cuando unas víctimas acuden a un Parlamento, hay que escucharlas, a todas. Pero la derecha rancia y arcaica lleva años negando los abusos, algo además poco favorable a la Iglesia, ya que consiguen que el mal se perpetúe".

Respecto a la visita a la abadía de Montserrat, Cuatrecasas no puede si no compartir la opinión de Miguel Hurtado. "Yo me pongo en su lugar y si el papa fuera a visitar el colegio del Opus Dei" en el que abusaron de su hijo, "sería muy doloroso". "Esperamos al menos que el papa haga alguna mención a las víctimas cuando vaya a Montserrat", confía. Este domingo, Miguel Hurtado se mostró comprensible con que el papa no pueda verse con las 440.000 víctimas de pederastia clerical, pero sí quiso denunciar, no obstante, como "incomprensible que vaya al escenario del crimen, Montserrat, sin reunirse con las víctimas del delito, y sin asegurarse que se haya reparado totalmente a todos los afectados". "Se va a reunir con víctimas que, legítimamente, han decido procesar su dolor y sufrimiento de forma privada, sin hablar con los medios, entrando en los mecanismos de reparación de la Iglesia; es algo perfectamente respetable, pero hay otras víctimas, como yo, que hemos decidido denunciar públicamente los abusos que sufrimos porque queremos un cambio estructural y sistémico. No queremos solo buenas palabras, sino acciones contundentes. El papa no se quiere reunir con estos activistas, porque sabe que haríamos preguntas muy incómodas que no quiere contestar", dijo Hurtado.

En su comunicado, las asociaciones de víctimas como ANIR han expresado que no buscan "enfrentar a unas víctimas con otras. Todas merecemos respeto. Lo que exigimos es que ninguna persona superviviente quede invisibilizada y que el compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sea verdaderamente universal. Denunciamos, además, la narrativa impulsada por la Iglesia española, que presenta iniciativas como el Plan PRIVA o el Programa Repara como respuestas suficientes, cuando resultan claramente insuficientes frente a la magnitud del problema. Consideramos que esta estrategia ha contribuido a silenciar a las asociaciones formadas por las propias víctimas y a imponer una versión parcial de la realidad". En su nota, han solicitado al papa León XIV que "escuche también a quienes durante años han asumido el coste personal y social de denunciar y de trabajar por cambios reales". Todas han reconocido, asimismo, "su compromiso con las políticas sociales impulsadas por su predecesor, y precisamente por ello", han reclamado "un compromiso decidido" con las víctimas de abuso sexual en el seno de la Iglesia.

440.000 víctimas de pederastia

En 2023, el Defensor del Pueblo cifró en 440.000 el número de personas en España que sufrieron en algún momento abusos en el ámbito de la Iglesia Católica. En aquel informe, 'Una respuesta necesaria', la institución dirigida por Ángel Gabilondo denunció también una constante voluntad por negar u ocultar los casos por parte de los representantes de la Iglesia ahora liderada por el estaodunidense Robert Prevost.

Aquel documento dejó claro algo que también reconoció la investigación elaborada por la abadía de Monserrat, que no es cierto que nadie supiera lo que ocurría. En la Iglesia se sabía, igual saben qué ocurrió en esas montañas rocosas entre las que el papa presidirá una oración; un rezo, por cierto, acompañado de un canto que interpretará la Escolanía de Montserrat, donde otro monje abusó de dos monaguillos en los años sesenta.