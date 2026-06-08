Las explicaciones sobre por qué Aznar se ha ido del Congreso mientras el papa estaba hablando

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha abandonado este lunes el Congreso antes de que León XIV terminara su discurso en el hemiciclo, el primero de un papa ante diputados y senadores.

La "huida" del expresidente ha sido comentada en redes sociales. "Aznar no ha podido decir 'el que pueda hacer que haga'. Nada más salir el Papa hablando se ha largado. Que poca clase y que poca vergüenza", señalaba por ejemplo una usuario en redes sociales.

El motivo no ha sido, sin embargo, que no le gustara el discurso del papa o tuviera una emergencia, sino que debía irse porque tenía un vuelo programado.

De los cuatro expresidentes del Gobierno, los socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero ya avisaron de que no iban a poder asistir al acto con el pontífice. En el caso de Zapatero, porque está centrado en preparar su declaración ante el juez que le imputa varios delitos en el 'caso Plus Ultra'.

Pero Aznar, al igual que Mariano Rajoy, sí que confirmó su asistencia, pero no le ha dado tiempo a escuchar el discurso completo del papa ya que debía irse al aeropuerto. Según aseguran en su entorno, el presidente de la Fundación FAES ya sabía que iba a muy justo de tiempo pero, aún así, quería ir al Congreso aunque solo pudiera estar al principio del acto.

La mayoría de diputados y senadores han ovacionado durante siete minutos al obispo de Roma y algunos se han atrevido a lanzar algún "¡Viva!" que ha resonado en todo el hemiciclo. Otros dirigentes, como la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, y los también diputados de IU Nahuel González y Toni Valero, han optado sin embargo por no aplaudir.

Cabe recordar que los cuatro diputados de Podemos no han acudido a esta sesión especial por considerar al papa "cómplice" de los abusos en la Iglesia Católica. El diputado y la senadora del Bloque Nacionalista Galego (BNG) también se han ausentado al considerar que en Estado aconfesional como España "carece de sentido" que un líder religioso sea recibido en el Congreso.