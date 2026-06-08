Esta imagen durante la visita del papa está dando la vuelta a España por un detalle que a simple vista puede no ser importante

La visita del papa Leon XIV a España ha provocado un verdadero tsunami en Madrid y en los medios de comunicación españoles, que se han volcado con la visita del vicario de Cristo en la Tierra como nunca antes.

Las redes sociales se han llenado de fotos y vídeos de personas acudiendo a varias zonas de Madrid para ver a Leon XIV, que este domingo ha dado una misa en el Movistar Arena, donde ha presidido el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte'.

En ese encuentro han estado, por ejemplo, la bailaora Sara Baras, la exjugadora de bádminton Carolina Marín, el secretario general de UGT Pepe Álvarez, Antonio Garamendi y Antonio Banderas, entre otros, que dio un discurso que emocionó al papa.

Pero, sin duda, lo que más ha llamado la atención de la llegada del papa a Madrid ha sido la foto que ha dejado de algunos políticos españoles. La polarización en España es tal que una imagen donde aparecen juntos el vicepresidente Carlos Cuerpo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y la vicepresidenta Yolanda Díaz es noticia.

"Esta imagen, creo, también es una metáfora de lo que es la Iglesia", ha dicho en redes sociales el periodista de la agencia EFE Rafael Yuste en una imagen que lleva más de 1.000 'me gusta' en pocas horas.

Este lunes, el papa retoma su agenda por Madrid y, por primera vez en la historia, un pontífice tomará la palabra ante las Cortes Generales reunidas en el Congreso de los Diputados.

La jornada de este lunes concluirá con otros dos actos cargados de simbolismo. Tras reunirse con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, León XIV visitará la catedral de la Almudena para rezar ante la patrona de Madrid y cerrará el día con un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu, que además será el primer acto de Florentino Pérez tras ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid.