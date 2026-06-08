'The New York Times' ve esta foto del papa con Pedro Sánchez y la describe con un titular insuperable

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el papa León XIV, en el Vaticano el pasado mes de mayo.

El prestigioso diario estadounidense The New York Times ha dedicado un llamativo titular a la reunión que mantienen este lunes en Madrid el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y León XIV con motivo de la visita del papa a España.

El periódico ha utilizado una imagen de ambos juntos en El Vaticano el pasado mes de mayo, y junto a esa foto, ha titulado: "Uno es el papa, el otro un ateo. Ambos se oponen a Trump".

"El papa León XIV y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quienes se reúnen el lunes, han tenido recientemente discrepancias con el presidente Trump. Sin embargo, sus motivaciones podrían ser diferentes", señala el diario.

El dúo de la oposición a Trump

Sánchez ha llegado a las 09:26 horas de este lunes a la Nunciatura Apostólica de Madrid, donde se reúne con León XIV, entre gritos de "¡Fuera! ¡Fuera!" de varias personas agolpadas en la calle de enfrente al edificio.

"Cuando el Papa León se reúna el lunes por la mañana con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, muchos liberales de todo el mundo lo verán como la unión de un dúo dinámico que lidera la oposición al presidente Trump", dice el New York Times, que recuerda que el pontífice "se ha ganado la ira" de Trump "por criticar la guerra en Irán y, posteriormente, declarar que no tenía 'ningún temor" a su Gobierno: "Sánchez ha combatido a Trump en todo, desde el gasto en la OTAN hasta la política migratoria, pasando por su oposición a las guerras en Gaza e Irán".

En el artículo se señala, en cualquier caso, que los motivos de ambos para oponerse a Trump son distintos. Explica que el papa "fue arrastrado a la contienda por Trump", mientras que Sánchez lo hace "con entusiasmo".

"Desviar la atención de los problemas internos"

Dice el New York Times que el presidente del Gobierno "es quizás el político más hábil en el arte de la evasión en Europa, tras haber salido airoso de innumerables crisis durante sus ocho años en el poder": "Su última maniobra arriesgada ha consistido en aprovechar las disputas internacionales con Trump para elevar su perfil global y desviar la atención de los problemas internos".

El diario americano cita a Joseba Louzao, profesor de la Universidad Cardenal Cisneros, quien cree que la "esperanza de Sánchez sería que Trump aprovechara la reunión del lunes en Madrid para atacarlos conjuntamente, lo que potencialmente mejoraría el estatus global del presidente del Gobierno y revitalizaría a sus bases".

Todo ello, se insiste en el texto, pese a que "a primera vista ambos hombres tienen poco en común: Sánchez es un ateo declarado, un firme defensor del derecho al aborto y un opositor a la participación católica en la educación pública".