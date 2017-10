Ocho premios Nobel de la Paz piden una negociación entre Cataluña y España

Ocho premios Nobel de la Paz han reclamado "mediación y negociación" entre Cataluña y España para lograr una "solución pacífica", según informa la agencia internacional Associated Press. La Iniciativa Mujeres con Nobel ha impulsado una carta que advierte de que "ninguna parte está libre de errores" pero ahora se necesitan "mediación y negociación hacia una solución pacífica del punto muerto actual".

Entre las firmantes de la carta está la activista antiminas Jody Williams, la activista de Irlanda del Norte Mairead Maguire, la guatemalteca Rigoberta Menchu o la iraní Shirin Ebadi. Williams ha avanzado que la carta será publicada esta noche en la web de Nobel Women's Initiative.

El documento llega después de que la ONG presidida por el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, The Elders, también reclamara este pasado domingo diálogo y una solución pacífica para Cataluña.

"Renew commitment to a resolution through dialogue." –Our Chair @KofiAnnan on #Catalonia crisis. Press release: https://t.co/7cRXtah1sT pic.twitter.com/jfoRjiLsQK