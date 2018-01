Muere Dolores O'Riordan, cantante de The Cranberries, a los 46 años

La cantante del grupo irlandés The Cranberries, Dolores O'Riordan, ha fallecido este lunes 15 de enero a los 46 años, según ha confirmado su representante.

"La cantante irlandesa e internacional Dolores O'Riordan murió repentinamente hoy en Londres. Tenía 46 años", empieza el comunicado. "La cantante principal de la banda irlandesa The Cranberries estaba en Londres para una breve grabación. No hay mas detalles disponibles en este momento. Los miembros de su familia están desolados al escuchar las últimas noticias y han pedido privacidad en este momento tan difícil", continúa.

Nacida en la ciudad de Limerick, un pueblecito al suroeste de Irlanda, publicó su último tuit el pasado 4 de enero. Sujetando a gato escribió que volvía a Irlanda, su país natal.

bye bye Gio. We're off to Ireland 🍀 pic.twitter.com/d6HKOFJqGB — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) 4 de enero de 2018

En la cuenta oficial de la banda en Facebook se ha reproducido el comunicado íntegro con una foto de Dolores O'Riordan en una actuación.

Poco antes de Navidad, O'Riordan publicó un mensaje en la página Facebook del grupo: "Hola a todos, soy Dolores. ¡Me siento bien!", escribió contando que dio un "primer concierto en meses este fin de semana".

The Cranberries lanzó su primer álbum,Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, en marzo de 1993 y en los años que siguieron, la banda vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo.

No fue hasta su segundo disco, No Need to Argue, cuando consiguieron el éxito internacional gracias a su canción Zombie.

Tras disolverse en 2002, la banda de rock irlandesa volvió a juntarse siete años después para iniciar una gira mundial de un año y en 2012 lanzaron Roses. Pese a seguir llenando locales, el éxito no se registró en ventas de discos.

El último trabajo de The Cranbierres fue el acústico Something Else, un recopilatorio de los éxitos de la banda en formato acústico junto a la Orquesta de Cámara Irlandesa más tres canciones nuevas.

Al comienzo del pasado mayo de su gira europea, The Cranberries se vio obligado a cancelar el resto de citas programadas debido a los problemas de salud de O'Riordan.

La cantante, que deja tres hijos y estuvo casada diez años con Don Burton, manager del grupo Duran Duran, también probó suerte (sin demasiada suerte) en solitario con dos álbumes: Are You Listening? y No Baggage (2009). En 2016 formó junto a Andy Rourke -exbajista de The Smiths– y el DJ neoyorquino Olé Koretsky el grupo D.A.R.K, un experimento musical que siempre mantuvo en un plano secundario respecto a la banda que ahora deja huérfana: The Cranberries.