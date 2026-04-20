Giro radical en el tiempo: la Aemet avisa de la llegada de tormentas con granizo a estas zonas, mientras sigue el calor veraniego

La primavera se está dejando notar en España. Este fin de semana ha traído temperaturas mucho más elevadas de lo normal para la época del año, de hecho, han sido más propias del mes de junio que de comienzos de abril. En algunos puntos se ha llegado a los 35ºC.

La Aemet espera que esta nueva semana también este marcada por las altas temperaturas. Esto se debe a una masa de aire subtropical que llegará a España en las próximas horas y que hará que los termómetros se mantengan en valores altos. De nuevo, las temperaturas serán más propias del mes de junio.

Sin ir más lejos, en la jornada de este lunes se alcanzarán los 29ºC en zonas del interior de Andalucía y de Extremadura. También en Aragón y en el centro peninsular podrían llegar a estos valores.

El martes las temperaturas se mantendrán en ligero ascenso. Los termómetros registrarán 31ºC en Aragón y Extremadura, mientras que el interior de Andalucía y el centro peninsular llegarán a los 30ºC.

Y la tendencia durante el resto de la semana será similar. El miércoles se esperan 33ºC en Murcia y 32ºC en Granada. En el resto del país, excepto en el norte peninsular, las máximas se encontrarán entre los 25ºC y los 28ºC. De momento, se cumple la previsión de la Aemet de que la primavera será más cálida de lo habitual.

Y el calor no es la única advertencia de la Aemet. También ha avisado sobre el regreso de las lluvias a ciertas zonas, con posibles episodios de tormenta con granizo.

Vuelven las lluvias: estas serán las zonas más afectadas

La masa de aire subtropical también favorecerá la llegada de precipitaciones y tormentas. Las comunidades más afectadas van a ser Aragón, Cataluña, La Rioja y Navarra. Podría caer, incluso, lluvia con algo de granizo.

Las precipitaciones estarían presentes entre la jornada del martes y la del jueves. Aunque no tendrá nada que ver con el tren de borrascas que cruzó España entre enero y febrero. En Cataluña podría haber importantes acumulados en un período de tiempo corto. El calor ayudará a que se formen tormentas de cierta intensidad.

En el resto de la península van a predominar los cielos despejados. Eso sí, habrá calima en el oeste peninsular. La visibilidad será peor y podría aumentar la sensación de calor. Cuidado si tienes el coche en la calle o has tendido ropa, ya que podría quedar todo manchado por el polvo en suspensión.