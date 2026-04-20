Bárcenas confirma que mandó a un preso a destruir supuestos audios de "M.R." ocultos en "la nube"

Día señalado de todos los que componen el desarrollo por el juicio de la operación Kitchen, la presunta trama parapolicial orquestada para sustraer al extesorero popular Luis Bárcenas supuesta información sensible e incriminatoria de la contabilidad en negro de la formación. El propio Bárcenas está testificando en la mañana de este lunes, en una serie de declaraciones que han ido apuntalando las tesis de la Fiscalía Anticorrupción y estrechan el cerco contra el propio expresidente Mariano Rajoy, quien declarará el próximo jueves como testigo en la causa, junto a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

En el primer tramo de declaraciones del ex máximo responsable de las cuentas del partido que gobernó con mayoría absoluta entre 2011 y 2016 ha salido a relucir una de las mayores incógnitas en el caso que se dirime en la Audiencia Nacional. La confirmación de la existencia de supuestos audios que incriminarían a "M.R.". ¿M.R.? Bárcenas ha sido cristalino a la hora de identificar al hombre tras esas iniciales: "Era Mariano Rajoy".

Concretamente, Bárcenas ha asegurado que dio orden de destruir esas supuestas grabaciones relacionadas con Rajoy, durante su estancia en la cárcel de Soto del Real, en la que hizo ese encargo a un recluso especializado en trabajos informáticos. "Le doy la instrucción de que una grabación en concreto la tenga localizada, le doy las claves de acceso a esa documentación y que yo le daré la instrucción de cuándo hay que destruir esa información", ha relatado Bárcenas en el alto tribunal.

Bárcenas: "Algo debió de hacer porque, cuando recuperé la libertad, en la nube no tenía nada"

El extesorero popular ha visionado varios documentos, como la supuesta nota en la que daría esa orden al preso —a cambio de un pago de 4.000 o 4.500 euros— de que eliminase las grabaciones durante una salida por permiso. "Hay que destruir todos los audios, cuando te dé la orden, no debe quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos", rezaba el manuscrito.

Bárcenas ha señalado que "esa nota guarda relación con lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados en este caso con M. R. que era Mariano Rajoy", para exponer que "yo creo que algo debió hacer porque yo, cuando luego recuperé la libertad, en la nube no tenía nada".

Bárcenas, sobre el chófer supuestamente captado: "Un sobrecito que me preparó, el equivalente a una caja faraday"

Con todo, los primeros compases de la declaración de Bárcenas en el juicio de la Kitchen han estado marcados por su relación con Sergio Ríos, el chófer que trabajaba para él entre 2013 y 2014, además de para su familia durante los episodios previos y posteriores a su ingreso en el presidio de Soto del Real. De hecho, y a pesar de estar de día libre, fue la primera persona que irrumpió en el domicilio cuando su esposa y su hijo, Rosalía Iglesias y el artista Willy Bárcenas, fueron asaltados y retenidos a punta de pistola por un hombre disfrazado de cura, Enrique Olivares quien falleció sin llegar a entrar dentro del proceso.

Bárcenas ha dibujado el perfil de alguien que ejercía como algo más que un mero conductor, describiéndole como un "chico para todo", pero subrayando que siempre tuvo acceso directo a todos sus dispositivos electrónicos: "Tenía acceso permanente a los dispositivos. Los dejaba en el coche, dentro además de un sobrecito que él me preparó, que era el equivalente a una caja faraday [jaula de Faraday], que impide que se puede identificar dónde está el teléfono en ese momento, ¿no? Y el teléfono se quedaba en el coche siempre. El teléfono no lo llevaba conmigo si iba a una reunión".

Bárcenas ha asegurado que Ríos tenía "total confianza" suya, al "venir recomendadísimo". También ha asegurado que el chófer tenía acceso al taller de restauración de su mujer, un "acceso permanente". No es lo único en lo que ha incidido, también ha recordado que Sergio Ríos le acompañó durante su ingreso en prisión, dejándole "una bolsa con ropa", pero llevándose "el reloj, la corbata y el teléfono móvil".