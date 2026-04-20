Ni manzanas ni plátanos: Mercadona recomienda esta fruta porque "es el momento perfecto"

El níspero es una de las mejores frutas para la primavera

Con la llegada del calor siempre viene bien comer algo de fruta. No siempre hay que recurrir a los helados, aunque resulten muy refrescantes y apetecibles. Hay opciones más saludables que también te harán sentir mejor.

La mayoría de ellas las puedes encontrar en tu supermercado de confianza. En el caso de Mercadona, tiene una selección de frutas que pueden hacerte más refrescantes estos días casi veraniegos.

Además, la cadena de Juan Roig ha publicado una serie de recomendaciones relacionadas con una fruta muy primaveral: el níspero. Se trata de un producto muy disfrutable por su sabor dulce y toque ácido, con una textura muy jugosa.

La primavera es justo la época adecuada para consumir esta fruta. "Su temporada es breve, y precisamente por eso es el momento perfecto para incorporarlo a tu día a día", aclara Mercadona, que propone comerlo en solitario o utilizarlo para recetas sencillas, ya que como acompañamiento para ciertos platos es siempre un acierto.

Las propiedades del níspero: una de las frutas más beneficiosas en primavera

El níspero presenta diferentes ventajas respecto a otros alimentos: es bajo en calorías (45 kcal por cada 100 gramos), tiene un alto contenido en agua (más del 85%), y aporta fibra e hidratos de carbono naturales. También tiene minerales como potasio, calcio, magnesio y fósforo.

El níspero es un buen aliado si necesitas combatir el estreñimiento. También es beneficioso para la tensión arterial y reduce el colesterol. Otro punto a favor es su vitamina C, que favorece las defensas y fortalece el sistema inmunológico, ayudando a prevenir infecciones leves y resfriados.

El níspero es saciante, pero ligero, por lo tanto resulta muy apropiado para consumir cuando suben las temperaturas.

Las mejores recetas con níspero

La cadena de supermercados valenciana también ofrece una serie de recetas con las que puedes aprovechar mucho mejor el níspero. Son las siguientes:

Aperitivo de nísperos con pistacho: necesitas 4 nísperos, un rulo de queso de cabra y 25 gramos de pistachos.

necesitas 4 nísperos, un rulo de queso de cabra y 25 gramos de pistachos. Ensalada de nísperos: también con 4 nísperos, a los que necesitas añadir una bolsa de canónigos y rúcula, 2 aguacates, un tarro de queso feta y almendra a palitos.

también con 4 nísperos, a los que necesitas añadir una bolsa de canónigos y rúcula, 2 aguacates, un tarro de queso feta y almendra a palitos. Mermelada de nísperos: necesitas 750 gramos de nísperos y 300 gramos de azúcar, además, medio zumo de limón, piel de una naranja y una cucharada de agua.

necesitas 750 gramos de nísperos y 300 gramos de azúcar, además, medio zumo de limón, piel de una naranja y una cucharada de agua. Bizcocho de nísperos: tienes que reunir 600 gramos de nísperos, 250 gramos de harina, 130 gramos de azúcar, 4 huevos, 150 mililitros de aceite de oliva, una naranja, 10 gramos de impulsor y almendras a palitos.

Todas estas recetas te ayudarán a sacarle un mejor partido al níspero y a convertirlo en un producto más apetecible, aunque siempre puedes comerlo sin usarlo a modo de acompañamiento y disfrutar al 100% de sus propiedades y beneficios.