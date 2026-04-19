Michel Mayor, premio Nobel de Física: "Es imposible colonizar un exoplaneta, no podemos alcanzar la energía necesaria para acelerar y después frenar cerca"

¿Se podría colonizar un exoplaneta? El premio Nobel de Física, Michel Mayor (Lausana, Suiza; 1942), responde a la pregunta en una entrevista con el diario EL PAÍS. En 1995, descubrió el primer exoplaneta conocido por los humanos (a día de hoy, se conocen más de 6.000). Ahora, asegura que no existe posibilidad de colonizar uno de estos planetas desligados del sistema solar: "Es imposible".

"Imagínate que encontramos un planeta gemelo a la Tierra a unos 30 años luz. A escala galáctica, esto es muy cerca. Los astronautas del Artemis 2 tardaron unos tres días en llegar a la Luna", relata Mayor en su conversación con el diario español. "A esa velocidad tardaríamos millones de años en llegar a esa segunda Tierra. La energía que sería necesaria para acelerar y después frenar cerca de nuestro destino es imposible de alcanzar para nosotros. El sueño de colonizar un exoplaneta es imposible", culmina, al ser preguntado en este sentido.

El astrofísico suizo explica que existen "muchísimos" exoplanetas como la Tierra. "Solo en nuestra galaxia puede haber más de un millón. Pero todos están demasiado lejos", lamenta. "Determinar esto es el gran reto del futuro. Crear los instrumentos y la química para detectar los biomarcadores: una mezcla de las moléculas que probablemente solo puedan producir seres vivos", continúa.

Para llegar a descubrir un exoplaneta gemelo a Tierra "necesitamos cosas nuevas". "Pero aún así, no estoy seguro de que pueda hacerlo. Y hay que ser cautos. Hay muchos supuestos descubrimientos de exoplanetas con vida que resultan no ser nada", dice.

"Recuerdo que cuando descubrimos el primer exoplaneta, se iban a lanzar dos misiones robóticas, TPF, de la NASA, y Darwin, de la Agencia Espacial Europea, para encontrar planetas terrestres con vida en unos 10 años". Después de 30 años, las dos misiones se cancelaron "y seguimos sin respuestas". A pesar de las dificultades, Mayor se muestra optimista: "Tengo la idea de que la vida existe en muchas partes del universo".

La idea de "una especie multiplanetaria"

Al ser preguntado por la idea que conciben los magnates del espacio como Elon Musk de "convertirnos en una especie multiplanetaria" Mayor se muestra escéptico: "Soy muy crítico". "Musk dice que su sueño es que haya un millón de personas viviendo en Marte en el próximo siglo, todos emigrados de la Tierra. No puedo compartirlo", dice.

"Marte apenas tiene atmósfera", opina. "Es imposible terraformarlo para generar tanto oxígeno como sería necesario. Es completamente irreal. El lugar más infernal de la Tierra es un paraíso comparado con Marte. Y el cambio climático, por fuerte que sea, no cambiará eso", culmina.