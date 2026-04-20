Carlos Baute se pronuncia sobre lo que pasó en la Puerta del Sol

Carlos Baute ha salido este lunes al paso de las acusaciones de racismo por sumarse a los cánticos contra Delcy Rodríguez el pasado sábado en un evento para dar la bienvenida a Madrid a la opositora de la derecha venezolana María Corina Machado.

Allí, miles de venezolanos gritaron al unísono "fuera la mona", Carlos Baute entre ellos, en referencia a la presidenta actual del país. Un cántico que ha sido muy criticado y por el que el cantante acaba de dar explicaciones.

"Este sábado en Madrid nos permitieron hacer un evento espectacular de sentimiento nacional venezolano. La energía fue brutal", ha empezado diciendo Baute desde lo que parece su casa.

Ha comentado que en medio de todo aquello, mientras interactuaba con el público, miles de personas empezaron a cánticos a los que se sumó: "Me sumé. Me dejé llevar por la emoción de ese cántico sin medirlo".

"Son muchos años de frustración, de represión y de no tener libertad en Venezuela", ha añadido. Para Baute, muchos medios y usuarios en redes han hecho interpretaciones que no se corresponden con la realidad.

"Están diciendo que soy racista, por favor, vengo de una familia venezolana. Crecí dentro del folclore de la unión, estudié el folclore y siempre he defendido esos valores y he luchado contra las injusticias. Quiero ser muy claro y determinante: no soy una persona racista", ha señalado.

"No soy racista ni creo en el insulto como camino. Un momento puntual no define quién soy ni todo lo que he construido a lo largo de toda mi vida. Si alguien se sintió ofendido lo lamento y me disculpo pero señores no le den vuelta a la tortilla. Lo más importante es que sigamos enfocados en lo que verdaderamente importa, que es Venezuela. Es tener elecciones y la democracia que Venezuela se merece", ha zanjado Baute.