Ayuso se pronuncia sobre lo que pasó con su saludo con Oyarzabal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado en su perfil de X sobre la polémica que la ha rodeado en las últimas horas tras el supuesto no saludo del capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzábal, durante la entrega de trofeos tras la Copa del Rey.

Durante todo este domingo circuló un vídeo en el que parecía que el futbolista vasco no le daba la mano a la dirigente madrileña y que pasaba directamente a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Concretamente, se difundió un vídeo de la retransmisión de TVE.

Ese comentario, que fue pura especulación, este lunes se ha desmentido y se ha aclarado gracias a otro vídeo en el que se muestra como que sí que Oyarzabal saludó a Ayuso, lo que lo hizo fuera del plano televisivo, ya que cuando se emitió el paso del futbolista por el palco de autoridades el capitán y la presidenta ya se habían saludado.

En el propio vídeo grabado por una usuaria que estaba cerca del palco se puede ver cómo ese apretón de manos quedó tapado en el tiro de cámara de televisión porque el portero Unai Marrero, héroe de la noche al parar dos penaltis, se pone por delante.

La propia Ayuso ha compartido el momento junto al mensaje "que la verdad no estropee un jugoso titular".

Los penaltis decidieron la final

Oyarzabal no solo ha sido protagonista por ese momento, si no que también se ha convertido en el jugador que levantó la cuarta Copa del Rey en la historia de la Real Sociedad y el autor del 2-1, de penalti.

El partido comenzó con el rapidísimo gol de Ander Barrenetxea a los 16 segundos. Desde ahí todo fue a favor del conjunto txuri-urdin. El Atlético de Madrid se tuvo que rehacer de esa primera estocada y, aunque consiguió empatar con el gol de Lookman, vio como antes del descanso un penalti de Musso permitía al capitán donostiarra marcar y volver a coger ventaja.

En la segunda parte Julián Álvarez firmó el 2-2 con el que se llegó a la prórroga, aunque en esos minutos finales de partido fueron los momentos en los que el Atlético estuvo más cerca de ganar el partido.

Al final, los penaltis decidieron la final y el destino quiso que dos canteranos realistas, como el portero Unai Marrero y el mediocentro Pablo Marín, fueran los héroes. El guardameta detuvo los penaltis de Sorloth y Álvarez, mientras que el centrocampista marcó el quinto y definitivo con un golpeó a la escuadra.