Ucrania fulmina el peligroso centro secreto ruso de drones que en una semana hizo perder al 70% de los operadores de drones de una brigada ucraniana entera

Ucrania ha golpeado uno de los pilares clave de la guerra de drones rusa. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania han confirmado un ataque contra la base logística del centro secreto Rubikon, situada en Manhush, en territorio ocupado. El asalto, ejecutado en la noche del 16 al 17 de abril, provocó explosiones y grandes incendios, según imágenes difundidas por las propias fuerzas ucranianas.

El objetivo no es casual. Rubikon se ha convertido en una de las unidades más efectivas del ejército ruso en el uso de drones, hasta el punto de que, según informes militares, llegó a causar la pérdida del 70% de los operadores de drones de una brigada ucraniana en solo una semana.

Un ataque directo a la retaguardia rusa



La operación se centró en destruir la infraestructura logística del centro. Las unidades ucranianas emplearon drones de ataque que impactaron tanto en el edificio principal como en vehículos de transporte presentes en la base, incluidos camiones con remolques.

Las imágenes térmicas difundidas muestran múltiples impactos coordinados, lo que confirma un ataque planificado para maximizar el daño operativo. La estrategia es clara: no enfrentarse directamente a los operadores en el frente, sino cortar su capacidad desde la retaguardia.

Qué es Rubikon y por qué es tan importante



El centro Rubikon fue creado en agosto de 2024 por el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, como una unidad especializada en tecnologías avanzadas de drones.

Cuenta con unos 5.000 efectivos y desempeña varias funciones clave:

Formación de operadores e instructores de drones.

de operadores e instructores de drones. Coordinación de ataques a larga distancia.

de ataques a larga distancia. Transferencia de experiencia de combate a unidades del frente.

de combate a unidades del frente. Interrupción de la logística y mando ucraniano.

Además, la inteligencia militar rusa participa directamente en su organización, lo que refuerza su papel estratégico.

Un arsenal amplio y ataques a gran distancia



Rubikon opera prácticamente todo el catálogo de drones rusos, desde sistemas de reconocimiento hasta plataformas de ataque. Entre ellos destacan:

Drones FPV (incluidos modelos con fibra óptica).

(incluidos modelos con fibra óptica). Sistemas de ataque como Molniia y Lancet .

como y . Drones de reconocimiento como ZALA , Orlan y SuperCam .

como , y . Drones marítimos.

Gracias a este arsenal, el centro ha logrado extender sus ataques hasta 200 kilómetros detrás del frente, golpeando bases aéreas y líneas de suministro ucranianas.

Un objetivo recurrente en 2026



El ataque en Manhush no es un caso aislado. Es, al menos, el tercer golpe ucraniano contra infraestructuras de Rubikon en 2026. En marzo, las fuerzas ucranianas ya atacaron posiciones de esta unidad en zonas ocupadas de Donetsk y Zaporiyia, incluyendo un centro de coordinación clave.

Esta repetición de ataques forma parte de una estrategia más amplia: debilitar la capacidad de Rubikon más rápido de lo que Rusia puede reconstruirla.

La guerra de drones, en el centro del conflicto



El protagonismo de los drones en la guerra de Ucrania no deja de crecer. Son más baratos, más flexibles y permiten ataques de precisión sin exposición directa de tropas. Por eso, centros como Rubikon se han convertido en objetivos prioritarios. Su neutralización puede tener un impacto directo en la capacidad ofensiva rusa.

El ataque en Manhush refuerza esa lógica: atacar el origen de la amenaza en lugar de limitarse a defenderse de sus efectos.