Diego Maradona Junior, 39 años: "Afuera conocen a Maradona, yo conocí a Diego; era una de las personas más buenas que conocí"

Empieza fuerte esta semana el programa de RTVE, La Revuelta, porque trae de invitado al hijo de Diego Armando Maradona, Diego Maradona Junior o Diego Sinagra. Bajo la imagen general que se tiene del genio del balón argentino fallecido en 2020, el primogénito defiende a capa y espada la imagen de su padre: "Afuera conocen a Maradona, yo conocí a Diego; era una de las personas más buenas que conocí", dice en una entrevista al programa Así es la Vida, de la televisión tinerfeña Ahora Televisión.

Diego Sinagra tiene 39 años y nacionalidad italiana (fruto de la relación de Maradona con la italiana Cristiana Sinagra, se dedica al fútbol y los medios. Es uno de los cinco hijos reconocidos por el crack argentino. El actual entrenador de la Unión Deportiva Ibarra en Tenerife, remató la pasión por su padre con otra frase aún más potente: "Era una de las personas más buenas que conocí".

No hablaba del mito, del campeón del mundo ni del genio eterno del fútbol. Hablaba del padre, del hombre que, según su testimonio, no tuvo una vida fácil y vivió atrapado en una fama imposible de gestionar.

La entrevista dejó así un retrato muy humano de Diego Maradona Sinagra, instalado esta temporada en el sur de la isla y metido de lleno en el fútbol canario. Pero sobre todo dejó un relato personal sobre lo que significa apellidarse Maradona y crecer sabiendo que tu padre no era un futbolista más, sino una figura que desbordó el deporte.

Diego Sinagra: "Yo entendí que era el hijo del mejor de todos"



De casta le viene al galgo. Maradona Junior explicó que el fútbol le apasionó desde niño. Según contó, dormía con una pelota cuando apenas tenía tres o cuatro años. Dice que nadie le obligó a jugar y que su madre, de hecho, no quería al principio que su vida girara alrededor del balón. Pero terminó ocurriendo.

Cuando empezó a entender el fútbol, hacia los seis o siete años, comprendió también quién era su padre. Y no se anduvo con medias tintas: para él, Diego Armando Maradona "fue, es y será siempre el más grande de todos". Durante la entrevista insistió en esa idea y marcó distancia con cualquier comparación actual. Ni Messi, ni Mbappé, ni Vinicius. Todos le parecen futbolistas extraordinarios, pero sostiene que su padre jugaba "en otra dimensión".

Ese peso del apellido lo acompañó siempre. También las preguntas inevitables. ¿Cuándo supo realmente quién era? ¿Cuándo sintió lo que significaba ser hijo de Maradona? Él mismo admitió que no recuerda un instante exacto, pero sí el momento en que entendió que era hijo del mejor jugador del mundo.

La figura de su madre y la relación que recuperó con su padre

Uno de los momentos más sinceros de la conversación llegó cuando habló de su madre. La definió como una mujer de "coraje" y "valentía", alguien que lo tuvo con 21 años y que luchó contra situaciones demasiado grandes para su edad. La admiración es total. También dejó claro que nunca le ocultó la verdad sobre su padre.

Sobre Diego Armando Maradona, en cambio, habló con una mezcla de cariño, realismo y dolor. Reconoció que se preguntó muchas veces por qué no lo tuvo cerca durante la infancia. Con los años, dijo, entendió que su padre atravesó etapas muy difíciles y que no estaba bien. La relación estrecha entre ambos llegó más tarde y duró unos cuatro años y medio o cinco, un tiempo que considera valiosísimo, pero insuficiente.

Ahí aparece una de las claves de toda la entrevista: Diego Maradona Junior o Diego Sinagra no idealiza, pero tampoco reduce a su padre a los excesos, al personaje o al icono. Lo describe como alguien que no podía llevar una vida normal, que no podía salir a tomar un café tranquilo ni sentarse con sus hijos en un restaurante como cualquier otra persona. Y, aun así, insiste en que era un hombre bueno, sin maldad, muy unido a sus amigos, a su familia y a sus hijos.

Maradona jugador y Maradona padre



Ese contraste entre el personaje público y la persona privada es el corazón de su testimonio. Maradona Junior explicó que sus mejores recuerdos con su padre no tienen que ver con los focos, ni con los homenajes, ni con los grandes partidos. Tienen que ver con algo mucho más sencillo: sentarse juntos en un sofá, ver fútbol y tomar mate.

También reconoció que el entorno de su padre no le gustaba y que probablemente le perjudicó mucho. Cree que, con otra gente alrededor, quizá la historia habría sido distinta. Pero a la vez dejó una reflexión dura: las decisiones las tomaba su padre, y nadie podía elegir por él.

La vida de Diego Sinagra en Tenerife y en la UD Ibarra



Pero antes, repasemos un poco su biografía: nacido en Nápoles en 1986, año del impresionante Mundial que llevó a Argentina a su segundo campeonato, su vida siempre ha estado ligada al fútbol, destacando en el fútbol playa, donde fue internacional por Italia y consiguió el subcampeonato del mundo en el Mundial de 2008 en Marsella. Pasó por las categorías inferiores del Napoli, para luego jugar en diferentes clubes de ligas regionales italianas, siempre en mediocampo.

Más allá del apellido, Diego Maradona Junior vive hoy centrado en su etapa como entrenador en Tenerife. Llegó a la UD Ibarra de la mano de personas que ya conocían su trabajo en Italia y aceptó el reto por considerarlo una buena oportunidad personal y profesional. Dice sentirse cómodo en la isla, agradecido con el club y encantado con el grupo que dirige.