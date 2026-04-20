Así puedes hacer la declaración de la renta en una oficina de Hacienda y estos son los documentos que necesitas

La campaña de la renta ya está en marcha. Desde el 8 de abril y hasta el 30 de junio puedes presentarla online en la página web de la Agencia Tributaria. Este es el método preferido por muchos contribuyentes, debido a su comodidad.

Acceder al borrador y aplicar las deducciones a las que tienes derecho es bastante sencillo desde un ordenador, si no has tenido varios pagadores apenas te llevará unos minutos revisarlo todo y presentarla.

Sin embargo, también hay otros contribuyentes que prefieren una modalidad distinta. Es el caso de la renta presencial. La Agencia Tributaria permite que vayas a sus oficinas para que un agente de Hacienda te ayude durante el proceso.

Esto te puede ser muy útil si tienes dudas y necesitas el asesoramiento de la propia Hacienda. Así aseguras evitar errores y presentar la renta sin mayores inconvenientes.

Para ello debes pedir cita previa y acudir el día indicado con la documentación requerida. Es en este punto donde pueden surgir varias preguntas, por ejemplo, qué documentos debes llevar o cómo presentar la renta en una oficina de Hacienda.

Documentación para la renta presencial

Para presentar la renta presencialmente no sólo necesitas conseguir cita previa. Una vez vayas a acudir a la oficina debes llevar cierta documentación para acreditar tu identidad y que la Agencia Tributaria no te ponga ningún inconveniente.

Esto es lo que necesitas:

DNI : el tuyo y también una fotocopia del de otras personas que aparezcan en la declaración, si es el caso.

: el tuyo y también una fotocopia del de otras personas que aparezcan en la declaración, si es el caso. IBAN de la cuenta del banco: para que puedan hacerte el ingreso o para que domicilies el pago.

para que puedan hacerte el ingreso o para que domicilies el pago. Referencias catastrales : si en el borrador figuran inmuebles de tu propiedad debes llevar la referencia catastral de cada uno de ellos.

: si en el borrador figuran inmuebles de tu propiedad debes llevar la referencia catastral de cada uno de ellos. Facturas y justificantes de las deducciones: si, por ejemplo, quieres aplicarte la deducción por alquiler, debes llevar contigo los justificantes de pago y el contrato de arrendamiento. Lo mismo sucede con otras desgravaciones.

Como puedes comprobar, en algunos casos debes llevar contigo bastante documentación. Si la presentas por internet también has de tener controlados todos los justificantes de pago, por si Hacienda te los requiere a la hora de beneficiarte de una deducción. Recuerda que la Agencia Tributaria puede hacerlo hasta cinco años después de haber presentado la renta.

Cómo hacer la declaración de la renta en una oficina de Hacienda

Lo primero que debes hacer es pedir cita previa. Puedes conseguirla en la web de la Agencia Tributaria o llamando por teléfono a uno de estos números: 91 535 73 26 o 901 12 12 24.

La petición de cita presencial suele abrirse a finales de mayo. Podrás ir a las oficinas de Hacienda entre el 1 y el 30 de junio para presentar la declaración. Es decir, la Agencia Tributaria te dará cita a lo largo del mes de junio para que vayas allí a presentarla. Intenta no dejarlo para el último día y así evitarás posibles problemas.

Una vez allí, y llevando la documentación que ya conoces, sólo tienes que esperar a que te atienda un funcionario de Hacienda y que acceda al borrador contigo. Iréis completando el borrador paso a paso. Dependiendo de la complejidad de tu declaración te llevará más o menos tiempo.