'First Dates' hace historia con su primer concursante transexual

Además de para juntar gente que anda algo perdida buscando el amor, First Dates está ayudando a normalizar de forma fantástica, en una cadena generalista y en horario de máxima audiencia, las distintas formas de entender las relaciones y la identidad.

Este lunes el programa ha hecho historia con su primer comensal transexual. Jack, de 21 años, nació como una chica pero lleva dos años tratándose para ser un hombre. Eligió su nombre masculino en honor a uno de sus personajes favoritos, el capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe.

El joven ha revelado que ya ha tenido cinco relaciones pero era un manojo de nervios ante la posibilidad de contarle a su cita que era trans. Finalmente, ha querido dejarle una nota en el plato para que supiese qué se iba a encontrar al sentarse a cenar.

Jack viene en busca del amor con un único temor y es que no sabe cómo decir a su cita que él es un chico transexual #FirstDates547https://t.co/K7ZrmLUOpspic.twitter.com/xZR5Ljhuwz — First dates (@firstdates_tv) 29 de enero de 2018

No tenía de qué preocuparse. Su cita era Alba, una barcelonesa de 22 años con la cabeza tan bien amueblada y tan llena de comprensión e inteligencia que los fans se han deshecho en halagos hacia ella y en muestras de apoyo y cariño hacia Jack.

Alba es una chica con las ideas muy claras que no cierras puertas a lo que no conoce. Jack no puede estar más nervioso #FirstDates547https://t.co/K7ZrmLUOpspic.twitter.com/xYer7sNXXV — First dates (@firstdates_tv) 29 de enero de 2018

Desde el primer momento, Alba se ha declarado feminista y ha confesado que era virgen. Jack se ha abierto a ella y le ha contado su historia. Para variar, una pareja que ha llenado de buen rollo Twitter.

Jack, mucho más tio que muchos de los que presumen de serlo.#FirstDates547 — Albóndygus (@albondygus) 29 de enero de 2018

#FirstDates547 Se nota que Alba tiene un gran corazón: feminismo, respeto, interés, empatía, tolerancia. Chica, espero que seas muy feliz en tu vida. 💜 — Anica Cedi (@AnicaCedillo) 29 de enero de 2018

#FirstDates547 porfavor gente del mundo sed igual que esta chica menuda mentalidad con 22 añitos y que clase #MASCOMOTUSIEMPRE — Dario Crespo (@rubendario_zc) 29 de enero de 2018

Jack, niño, eres precioso, y quien no te entienda y te quiera como eres, no te merece #FirstDates547 — arlet 🌹 (@arlet_queen) 29 de enero de 2018

No sé quién me parece más maravilloso, si Alba o Jack.#FirstDates547 — Chim Pun (@doradaalasal) 29 de enero de 2018

#FirstDates547 que sea trans no quiere decir que automaticamente le tenga que gustar cualquier mujer! Desde luego la mentalidad de alba enamora — Dario Crespo (@rubendario_zc) 29 de enero de 2018

Necesito a un Jack en mi vida, gracias #FirstDates547 — Sara. (@SaraSeLu) 29 de enero de 2018

La postura de Jack me parece de lo más honesto con una cita Señor@s esto es lo que hay Sí no te gusta ya sabes lo que tienes hacer Pero no engaña a nadie #FirstDates547 — Alfredo May (@AlfredoMayfer63) 29 de enero de 2018

Alba, ojalá todo el mundo fuera como tú. #firstdates547 — Doña Croqueta (@SenoraCroqueta) 29 de enero de 2018

Jack es precioso divino el hombre que necesito 💓💓💓💓#FirstDates547 — Maribel Riascos tati (@riascos_maribel) 29 de enero de 2018

Alba cuando tenga 5 años másnos va a dar papas con honda, que madurez y que bonita es! #firstdates547 — Maca (@maveyer) 29 de enero de 2018

Si no cuaja con Jack quiero una cita con Alba 😍 #FirstDates547 — Nil⚓🎗️ (@nilet_aragon) 29 de enero de 2018

Aunque la velada ha transcurrido con fluidez, la cosa no ha cuajado para Jack, que considera que no ha habido química aunque Alba le ha caído muy bien. En First Dates, sin embargo, están convencidos de que hay algo...