Indignación con este producto "para mujeres" de Pepsi

Indignación en las redes sociales con el producto que está preparando la compañía PepsiCo, que anunció este pasado miércoles la CEO de la compañía, Indra Nooyi, en una entrevista a Freakonomics.com.

Según Nooyi, Pepsi está preparando unos snacks para mujeres con el fin de que puedan comer este tipo de productos de manera "más femenina".

El argumento: que, según Nooyi, a las mujeres "no les gusta masticar haciendo ruido en público, no se chupan los dedos generosamente y no les gusta verter las migas en la boca".

Así que, ya sabéis, chicas, para evitar que os sintáis incómodas, PepsiCo creará unos nuevos snacks diseñados pensando en vosotras: más pequeños (para que quepan en el bolso), que no manchen los dedos y menos crujientes.

Evidentemente, esta propuesta ha generado indignación en las redes sociales, donde muchos no dan crédito. Hasta la cómica y colaboradora de Zapeando Ana Morgade ha ironizado sobre ello:

Menos mal. Ya estaba harta de comer como una persona. Por fin puedo comer discriminada! https://t.co/IlX2cDYjqJ — ana morgade (@ana_morgade) 3 de febrero de 2018

Mira que siempre he estado en contra de la pena de muerte, pero hay gente que te empuja a replantearte tu postura. — Mikel Iturriaga (@mikeliturriaga) 2 de febrero de 2018

Yo ya como se manera muy femenina. Como lo que me sale del coño. — Maria Guerin (@MariaGuerin) 2 de febrero de 2018

Menos mal! Una reivindicación por la q muchas llevábamos tiempo peleando... Es muy duro comer snaks cual macho... pic.twitter.com/MOliLkRDHm — Ana (@anpwrgrrl) 2 de febrero de 2018