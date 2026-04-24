Donald Trump se planta sobre la guerra con Irán: "No me presionen"

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una rueda de prensa sobre Irán en la Casa Blanca, el 6 de abril de 2026.

La guerra con Irán entra en una nueva fase… y sin un horizonte claro. Donald Trump ha dejado una de sus declaraciones más contundentes hasta la fecha: no hay fecha para el final del conflicto y, según él, tampoco prisa.

"No me presionen", respondió tajante desde el Despacho Oval cuando fue preguntado por la duración de la guerra. Para reforzar su argumento, tiró de historia: "Estuvimos en Vietnam durante 18 años… en Irak durante muchos años…". Un mensaje que apunta directamente a un conflicto largo y sin resolución inmediata.

Un mensaje claro: la guerra puede durar años

Lejos de las previsiones iniciales -cuando el propio Trump habló de una guerra de "cuatro a seis semanas"-, el discurso ahora es completamente distinto. El presidente insiste en que no tiene ninguna presión para cerrar el conflicto y que el tiempo juega en contra de Irán.

"No quiero precipitarme", subrayó, dejando claro que, en su opinión, quien realmente está bajo presión es Teherán. Según explicó, si Irán no logra reactivar su industria petrolera, su situación podría deteriorarse gravemente.

Descarta el arma nuclear… pero mantiene la amenaza

En paralelo, Trump quiso rebajar uno de los temores más extremos: el uso de armamento nuclear. Preguntado directamente por esa posibilidad, reaccionó con visible enfado.

"¿Por qué haría algo así?", respondió, calificando la pregunta de absurda. "Nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear", añadió, descartando de forma tajante esa opción.

Sin embargo, ese rechazo no implica una desescalada total. El presidente mantiene la presión militar y ha dejado claro que podría volver a atacar si Irán no presenta una propuesta aceptable en la mesa de negociación.

Un alto el fuego sin fecha… y sin interlocutor claro

Trump también ha prorrogado de forma unilateral el alto el fuego con Irán, pero sin fijar un límite temporal. El objetivo, según explicó, es dar margen a Teherán para reorganizarse y presentar una propuesta de acuerdo.

El problema, según el propio presidente, es que ni siquiera está claro con quién negociar. "No sabemos con quién tratar", afirmó, en referencia a la incertidumbre sobre el liderazgo iraní tras la muerte de Alí Jameneí.

Ormuz, petróleo y presión global

Mientras tanto, el pulso entre ambos países sigue trasladándose a puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz. Irán mantiene su bloqueo parcial, mientras Estados Unidos trata de impedir el tránsito de buques vinculados a puertos iraníes.

El impacto ya se deja notar en la economía global… y también en el bolsillo de los ciudadanos estadounidenses. Aun así, Trump lo tiene claro: es un precio que merece la pena pagar.

"¿Saben lo que obtienen a cambio? Un Irán sin armas nucleares", defendió.

Mensajes en todas direcciones

En una jornada cargada de declaraciones, Trump también dejó otros titulares que reflejan el momento geopolítico actual. Desde abrir la puerta a un posible diálogo con Vladimir Putin -aunque sin confirmar invitaciones formales- hasta mostrarse ajeno a propuestas como la sustitución de Irán por Italia en el próximo Mundial.

Un conjunto de mensajes que, lejos de aclarar el rumbo, refuerzan la sensación de incertidumbre.

Un conflicto sin reloj

El nuevo posicionamiento de Trump marca un giro claro: de una guerra rápida a un conflicto sin calendario. Sin plazos, sin certezas y con múltiples frentes abiertos, la situación entra en una fase donde el tiempo deja de ser un límite… para convertirse en una herramienta más de presión.

Y mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿cuánto puede durar realmente esta guerra?