Transportes cambia de estrategia: a partir de julio entra en vigor una norma y se verán más locomotoras de vapor en las vías

Hace casi 51 años que se apagó la última locomotora de vapor en servicio comercial en España. Casi 51 años después, estas máquinas históricas siguen presentes más allá de en los recuerdos de algunos pasajeros. Protagonizan rutas históricas o turísticas muy concretas que permiten imaginar cómo fue durante varios siglos el principal método de automoción en todo el mundo. Ahora el Gobierno lo rescata del pasado.

El BOE ha publicado este jueves una Orden del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que tapa un agujero legislativo de hace más de un adécada. Una ley ferroviaria del 2015 ya advertía de la necesidad de que los trenes históricos contaran con su propio texto. Un decreto de 2020 sobre seguridad ferroviaria, ídem. Es en abril de 2026 cuando el Ministerio de Transportes da finalmente respuesta a esta necesidad.

Las locomotoras de vapor ya circulan en algunas rutas concretas. En Riotinto, Huelva, circula gracias a una fundación cultural la locomotora más antigua de España en activo, y lo hace discurriendo por las ferrovías del parque minero. En Madrid, el Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid, una asociación de aficionados al ferrocarril fundada en 1987, opera el tren de Arganda, también impulsado por locomotoras a vapor.

Ahora, gracias a esta Orden Ministerial, hay muchos vacíos legales que se cierran por completo. Por ejemplo, se define qué es un tren histórico y se exige su catalogación, se implementan medidas de seguridad como inspecciones regulares y licencia los conocimientos de los maquinistas que las operen. Que ahora haya más certidumbre jurídica permitirá que este tipo de máquinas vuelvan a verse por las vías.

Tanto es así que incluso el presidente de Renfe le ha cogido el guante a un maquinista que bromeaba en redes sociales. "Como se entere Renfe que estoy habilitado de vapor me ponen a trabajar en algún tren turístico echando leches". "Ejem", le contestaba el presidente de la empresa, Álvaro F. Heredia.

Vuelven las locomotoras a vapor: ¿pero cómo?

La orden integra los trenes históricos (incluidas las locomotoras de vapor) en la Red Ferroviaria de Interés General mediante un esquema similar al de cualquier tren, pero con condiciones específicas. Estos trenes históricos impulsados a vapor deberán solicitar capacidad de infraestructura (surcos) y coordinar su circulación con Adif. Así se verán estas locomotoras tal vez donde antes no se veían, pero con carácter ocasional.

Dicha orden además deja fijado que en ningún caso constituye transporte comercial: solo actividad cultural. También se introducen inspecciones previas, ciertas limitaciones de velocidad, etc.

¿Por qué? Porque el material rodante impulsado con motores de vapor emplean tecnología previa a los sistemas de señalización contemporáneos, para empezar. Esta Orden Ministerial homogeneiza normativas a fin de que asociaciones culturales e incluso empresas operadoras puedan impulsar sus propios trenes históricos: España volverá a ver columnas de vapor desde sus vías.