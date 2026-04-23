Preguntan a Iñaki Gabilondo en qué se ha equivocado Sánchez: la respuesta es para que tomen nota él y sus rivales

Si hay un periodista que sabe tomarle el pulso a la actualidad política es Iñaki Gabilondo. A sus 83 años, el veterano presentador de la cadena SER ha pasado de hacer entrevistas a concederlas, siempre con reflexiones que merecen la pena escuchar.

Gabilondo ha acudido al podcast de El Yonki y allí ha hablado de cómo ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en qué considera que se ha podido equivocar en su labor como jefe del Ejecutivo, donde lleva ya nueve años.

Para el periodista, Sánchez se ha equivocado en que "la virtud del combate tiene que estar acompañada de la conciencia de tus fuerzas". "Como le pasa mucho a la política y a los políticos a lo largo de los años, yo lo he comprobado, tienen una cierta dificultad en medir bien la realidad", ha añadido.

Algo que, ha apostillado Gabilondo, también le pasa a sus rivales: "Le miden mal a él y él mide de una manera bastante imprecisa la realidad". A tenor de últimos resultados del CIS parece que la tesis de Gabilondo de que PP y Vox no saben medir a Sánchez puede tener sentido.

Sánchez revienta el CIS

Según el barómetro del CIS correspondiente al mes de abril y hecho público este lunes, los socialistas suben de forma súbita en hasta el 36,4%, casi cinco puntos más que en el sondeo del mes pasado, y logran el mejor resultado en una década.

El trabajo de campo, que cuenta con 4.020 entrevistas, se realizó en los primeros días del mes, cuando comenzaron los juicios por el caso Kitchen, que afecta al PP, y el caso Koldo, que afecta al PSOE.

Cuando parecía que Sánchez estaba acabado, su papel en la política internacional le ha dado un aumento de popularidad tanto en España como fuera de ella. Primero por su oposición frontal a la masacre en Gaza por parte de Israel y acto seguido por, de nuevo, erigirse como antagonista de Donald Trump y de Netanyahu en la guerra de Irán.