Uno de los diarios más importantes de Países Bajos describe a Rosalía con una frase que resonará en España

Rosalía es mucho Rosalía. Ha maravillado nada más y nada menos que en Países Bajos. Y no es algo fácil. Este miércoles 22 de abril ha ofrecido un nuevo show en Ámsterdam como parte de su gira mundial Lux Tour y este jueves 23 de abril repite en el Ziggo Dome.

El diario holandés Dagblad Trouw, uno de los periódicos nacionales más importantes de Países Bajos, fundado en 1943 como resistencia protestante durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, ha definido su actuación con una frase que no solo resonará en España, sino también allí mismo.

"El Lux Tour de Rosalía es como una obra de arte viviente", ha sido el titular elegido por el articulista Tim van Erp, quien ha escrito una reseña del concierto a la que le ha otorgado cinco estrellas sin ninguna duda: "Lleva ya algunos años labrándose una reputación. Con su álbum Lux se consagró como una artista con mayúsculas. En Ámsterdam demostró de lo que es capaz".

"Es una pintura en sí misma"

Reconoce que se trata de su gira más "importante" y la más "ambiciosa" hasta la fecha. Y vuelve a insistir en que lo vivido en el Ziggo Dome fue como "presenciar una obra de arte viviente sobre el escenario": "Cada pose de Rosalía y sus bailarines es una pintura en sí misma. Ella misma interpreta una obra de arte, con un marco alrededor de la cabeza y un público filmando tras una cuerda de museo con postes de barrera".

Destaca uno de los momentos más importantes del show: "Sorprendentemente, la cantante entra en una caja como las que usan los museos para transportar obras de arte. Allí está, vestida de ballet, como una bailarina en una caja de música. Al abrirse, la caja adopta la forma de una cruz".

Una habilidad "excepcional"

Eso sí, también le pone un "pero" al momento del confesionario. Entiende que es un "concepto bonito", pero recalca que el momento "se alarga demasiado".

Concluye subrayando que Rosalía demuestra una habilidad "excepcional" para combinar todos los elementos: "Musicalmente, sí, pero también en cuanto al contenido. Su interpretación abarca desde lo preciso hasta lo caótico, desde lo ligero hasta lo oscuro, desde lo sumamente serio hasta lo irónico".