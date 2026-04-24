Un correo electrónico del Pentágono sugiere suspender a España de la OTAN y tomar otras medidas por la disputa con Irán

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre de la Alianza, el 25 de junio de 2025 en La Haya.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado duramente en las últimas semanas contra España por no bailarle el agua. La negativa del Gobierno al uso de las bases norteamericanas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para Furia Épica, o sea, la guerra ilegal contra Irán, y el veto al uso de nuestro espacio aéreo en dicha operación, ha enfadado notablemente al republicano, que ha criticado a Madrid por ser, supuestamente, un mal socio.

Hasta ahora, todo había quedado en improperios y amenazas verbales, como la de cortar lados comerciales con España. Este viernes, sin embargo, se ha conocido un paso concreto, un hecho: un correo electrónico interno del Pentágono que describe opciones para que EEUU sancione a los aliados de la OTAN que, a su juicio, no apoyaron las operaciones estadounidenses en Oriente Medio, avanzado por la agencia Reuters.

Estas opciones incluyen la suspensión de España de la Alianza y la revisión de la postura estadounidense sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, según informó un funcionario estadounidense al citado medio. Esta fuente habla de "frustración" en Washington ante esa falta de seguidismo.

El correo electrónico afirma que ese conflicto sobre acceso, bases y derechos de sobrevuelo (un paquete conocido como ABO) es "sólo el punto de partida absoluto para la OTAN", según el funcionario, quien añadió que las opciones circulaban en los altos niveles del Departamento de Defensa, que comanda el expresentador de la Fox Pete Hegseth.

Una de las opciones del correo electrónico contempla la suspensión de países "difíciles" de puestos importantes o de prestigio en la OTAN, indicó el funcionario.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que se encuentra en Nicosia (Chipre) para participar en un Consejo europeo informal, ha reaccionado de urgencia a esta noticia. "Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga el gobierno de Estados Unidos. España mantiene una absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de legalidad internacional", ha indicado.

El enfado de Trump

Trump criticó que los aliados de la OTAN se quedasen de brazos cruzados en su ofensiva con Israel y hasta criticasen la ilegalidad de su andanada (sin permiso de la ONU, sin consultar con su propio Congreso, sin pruebas de que es en legítima defensa o atacando objetivos civiles, por ejemplo). Con especial dureza, cargó contra ellos por no enviar sus armadas para ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, cerrado casi por completo al tráfico marítimo mundial tras el inicio de la guerra aérea, el 28 de febrero.

Entre sus amenazas por estas espaldas vueltas, el republicano ha lanzado la posibilidad de irse de la Alianza Atlántica. "¿No lo harías tú en mi lugar?", preguntó Trump a Reuters en una entrevista el 1 de abril. Sin embargo, el correo electrónico no sugiere que Estados Unidos vaya a hacerlo, afirmó el funcionario. Tampoco propone el cierre de bases en Europa o la retirada de soldados enviados a este lado del Atlántico. Si se lo ha pensado, ahora apuesta por castigar a los díscolos en una organización de 32 estados en la que no todos son iguales: nació y ha servido a lo largo de las décadas para instaurar y defender un sistema en el que manda EEUU.

El funcionario se negó a aclarar si entre las opciones se contemplaba una retirada masiva de fuerzas estadounidenses de Europa, algo ampliamente esperado.

Al ser consultado sobre el correo electrónico, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, respondió: "Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros". Esto es, no niega el contenido del email.

" A pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros"

"El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente tenga opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y, en cambio, cumplan con su parte. No tenemos más comentarios sobre las deliberaciones internas al respecto", dijo Wilson.

"Sentimiento de derecho"

La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán ha planteado serias dudas sobre el futuro del bloque, con 76 años de historia, y ha provocado una preocupación sin precedentes ante la posibilidad de que Estados Unidos no acuda en ayuda de sus aliados europeos en caso de ataque, según analistas y diplomáticos.

Reino Unido, Francia y otros países afirman que unirse al bloqueo naval estadounidense equivaldría a entrar en la guerra, pero que estarían dispuestos a ayudar a mantener abierto el estrecho una vez que se alcanzara un alto el fuego duradero o terminara el conflicto.

Sin embargo, funcionarios de la Administración Trump han recalcado que la OTAN no puede ser una vía de sentido único.

El caso de España...

Han expresado su frustración con España, donde el gobierno socialista declaró que no permitiría que sus bases ni su espacio aéreo se utilizaran para atacar a Irán. Estados Unidos tiene dos importantes bases militares en España: la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.

Las opciones políticas descritas en el correo electrónico tendrían como objetivo El objetivo era enviar una señal contundente a los aliados de la OTAN con el fin de "disminuir el sentimiento de superioridad por parte de los europeos", afirmó el funcionario, resumiendo el correo electrónico.

La opción de suspender a España de la alianza tendría un efecto limitado en las operaciones militares estadounidenses, pero un impacto simbólico significativo, argumenta el correo electrónico.

El funcionario no reveló cómo Estados Unidos podría proceder a suspender a España de la alianza, y Reuters no pudo determinar de inmediato si existía algún mecanismo en la OTAN para hacerlo.

... y el de Reino Unido

El memorando también incluye la opción de reconsiderar el apoyo diplomático estadounidense a las antiguas "posesiones imperiales" europeas, como las Islas Malvinas, cerca de Argentina. El sitio web del Departamento de Estado indica que las islas son administradas por el Reino Unido, pero Argentina aún las reclama. El presidente libertario Javier Milei es aliado de Trump.

Londres y Buenos Aires libraron una breve guerra en 1982 por las islas, después de que Argentina intentara sin éxito tomarlas. Unos 650 soldados argentinos y 255 británicos murieron antes de que Argentina las recuperara. Se rindió.

Trump ha insultado repetidamente al primer ministro británico Keir Starmer, llamándolo cobarde por su negativa a unirse a la guerra de Estados Unidos contra Irán, diciendo que no era "un Winston Churchill" y describiendo los portaaviones británicos como "juguetes".

Inicialmente, Reino Unido no accedió a la solicitud de Estados Unidos de permitir que sus aviones atacaran Irán desde dos bases británicas, pero posteriormente aceptó autorizar misiones defensivas destinadas a proteger a los residentes de la región, incluidos los ciudadanos británicos, en medio de las represalias iraníes.

A principios de este mes, en declaraciones a la prensa en el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que "mucho ha quedado al descubierto" con la guerra contra Irán, señalando que los misiles de largo alcance iraníes no pueden alcanzar Estados Unidos, pero sí Europa. "Recibimos preguntas, o obstáculos, o dudas... No tienes mucha libertad de acción."

¿Se puede echar a alguien de la OTAN?

A pesar de lo que pide EEUU, la verdad es que el Tratado del Atlántico Norte no contempla una cláusula de suspensión. Ninguna disposición del tratado prevé la suspensión de los derechos de membresía y mucho menos la expulsión de un aliado.

Dentro de la OTAN, las preocupaciones sobre el comportamiento de los aliados individuales se resuelven principalmente por vía diplomática, mediante la presión política y adoptando una perspectiva a largo plazo. Los líderes de la OTAN tienden a esperar a que los líderes nacionales que se comportan de manera supuestamente inapropiada regresen al poder hasta que un Gobierno acorde con los valores de la Alianza vuelva a estar en el poder. Recientemente, en debate ha surgido a hablar de Turquía, nada más.

Es importante tener en cuenta que la OTAN no es sólo una comunidad de intereses, sino también una comunidad de valores. Hoy por hoy, no se ha demostrado que el compromiso haya cambiado ni por parte de España ni de Reino Unido. Quizá sí, en cambio, de EEUU, que es quien está rompiendo el orden internacional y vulnerando el multilateralismo y la diplomacia.