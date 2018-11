Queen, Freddie Mercury y la canción Bohemian Rhapsody están de máxima actualidad. El motivo es la película que lleva el título del exitoso tema que se estrenó el pasado 31 de octubre en los cines españoles.

Este boom ha hecho que surjan muchas preguntas, que el usuario de Twitter Jorge Palazón ha querido responder en un extenso y popular hilo. En menos de 24 horas ha conseguido más de 24.000 Me gusta y cerca de 15.000 retuits

En el primer mensaje, Palazón se plantea cuatro preguntas: ¿Por qué la canción se titula así? ¿Por qué dura 5 minutos y 55 segundos? ¿De qué trata el tema? ¿Y por qué la película se estrenó el día 31 de octubre? Las respuestas las da en los tuits posteriores.

Vuelven a gritar desde el cielo q no van a abandonarle y Freddie grita "no, no, no, no, no" y dice "Belcebú (el Sr. de las Tinieblas) es posible q haya puesto un diablo contigo madre". Freddie rinde aquí homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart y Johann Sebastian Bach cuando canta...

sagrado de los musulmanes, el Corán. Así q el mismísimo Dios aparece y grita "no te abandonaremos, dejadle marchar". Ante tal enfrentamiento entra las fuerzas del bien y del mal, Freddie teme x Ia vida de su madre y la dice "Mama mia, mama mia let me go" (madre, déjame marchar)

"the thunder and lightning frighten me: my heart pounds in my chest" (el trueno y el relámpago me asustan: mi corazón late en mi pecho). Su madre al verle tan asustado x la decisión q ha tomado su hijo, suplica lo salven del pacto con Mefistófeles. "Es sólo un pobre chico...

Apocalipsis del mal luchan contra las fuerzas del bien x el alma de Freddie) y sigue diciendo "Thunderbolt and lightning very very frightening me" (truenos y relámpagos me asustan demasiado). Esta frase aparece en la Biblia, exactamente en Job 37 cuando dice...

Freddie se encuentra en un plano astral donde se ve a sí mismo: "I see a little silhoutte of a man" (veo la pequeña silueta de un hombre).. "scaramouche, vas a montar una disputa/pelea? Scaramouche es "escaramuza" una disputa entre ejércitos con jinetes a caballo (4 jinetes del

Si no cumple el pacto con el diablo, morirá inmediatamente. Se despide de sus seres queridos y su madre rompe a llorar, lágrimas y llanto desesperado q proviene de las notas de guitarra de Brian May. Freddie, asustado grita "mamá no quiero morir" y empieza la parte operística

Mamá, acabo de matar a un hombre, le puse una pistola en la cabeza y ahora está muerto. He tirado mi vida a la basura. Si no estoy de vuelta mañana sigue hacia adelante como si nada importara... Ese hombre q mata es a él mismo, al propio Freddie Mercury.

La letra de Bohemian Rhapsody

Is this the real life?

Is this just fantasy?

Caught in a landslide,

No escape from reality

Open your eyes,

Look up to the skies and see,

I'm just a poor boy, I need no sympathy,

Because I'm easy come, easy go

Little high, little low

Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me

Mama, just killed a man

Put a gun against his head

Pulled my trigger, now he's dead

Mama, life had just begun

But now I've gone and thrown it all away

Mama, ooh (any way the wind blows)

Didn't mean to make you cry

If I'm not back again this time tomorrow

Carry on, carry on as if nothing really matters

Too late, my time has come

Sends shivers down my spine

Body's aching all the time

Goodbye, everybody, I've got to go

Gotta leave you all behind and face the truth

Mama, ooh (any way the wind blows)

I don't wanna die,

I sometimes wish I'd never been born at all

I see a little silhouetto of a man,

Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango?

Thunderbolt and lightning

Very, very frightening me

(Galileo) Galileo

(Galileo) Galileo

Galileo Figaro

Magnifico-o-o-o-o

I'm just a poor boy, nobody loves me

He's just a poor boy from a poor family

Spare him his life from this monstrosity

Easy come, easy go, will you let me go?

Bismillah! No, we will not let you go (let him go!)

Bismillah! We will not let you go (let him go!)

Bismillah! We will not let you go (let him go!)

Will not let you go (let him go!)

Never, never let you go

Never let me go, oh

No, no, no, no, no, no, no

Oh, mama mia, mama mia (mama mia, let me go)

Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me

So you think you can stone me and spit in my eye? (Yeah!)

So you think you can love me and leave me to die?

Oh, baby, can't do this to me, baby

Just gotta get out, just gotta get right outta here

Nothing really matters

Anyone can see

Nothing really matters

Nothing really matters to me

Any way the wind blows