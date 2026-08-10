La plaga que destrozaba las redes de Sanlúcar acabó en los fogones de Dabiz Muñoz y las estrellas Michelin: así se cocinó la venganza de Cádiz

Hay pocas historias gastronómicas tan inesperadas como la del cangrejo azul en Cádiz.

Lo que hace apenas una década era una auténtica pesadilla para pescadores y mariscadores se ha transformado en uno de los ingredientes más buscados por algunos de los mejores cocineros del país. El animal que rompía redes, devoraba langostinos y amenazaba el equilibrio del ecosistema ha terminado sentado en las mesas de restaurantes con estrella Michelin e incluso en las creaciones de Dabiz Muñoz.

Una venganza con sabor a mar.

De enemigo público a producto gourmet

La historia comenzó alrededor de 2016, cuando este crustáceo procedente del continente americano llegó accidentalmente al Golfo de Cádiz escondido en las aguas de lastre de los grandes buques mercantes.

Encontró el escenario perfecto para multiplicarse.

Las aguas templadas, las salinas y las desembocaduras de ríos como el Guadalquivir o el Guadalete favorecieron una expansión tan rápida que muchos pescadores comenzaron a verlo como una auténtica amenaza.

Su fama no tardó en extenderse.

Era un animal agresivo, rompía las redes de trasmallo y se alimentaba de especies de gran valor comercial, especialmente del apreciado langostino de Sanlúcar. Durante un tiempo parecía imposible frenar su avance.

Entonces llegó la idea que acabaría cambiándolo todo. Si no podía erradicarse... ¿Y si se convertía en un producto gastronómico?

La cocina encontró un tesoro

Los primeros en descubrir su potencial fueron los cocineros.

Su carne, abundante, jugosa y con un ligero toque dulce, empezó a llamar la atención de restaurantes gaditanos que decidieron inspirarse en las recetas tradicionales con las que este cangrejo ya se consumía desde hacía décadas en Estados Unidos.

El salto definitivo llegó cuando algunos de los nombres más prestigiosos de la gastronomía española comenzaron a incorporarlo a sus cartas.

Entre ellos, Dabiz Muñoz, que lo llevó a su cocina con influencias asiáticas, y varios chefs andaluces con estrella Michelin, que empezaron a utilizarlo en fondos, arroces, caldos concentrados y elaboraciones de alta cocina.

Desde allí dio el salto a las tabernas de Sanlúcar, Chipiona o El Puerto de Santa María, donde cada vez resulta más habitual encontrarlo en arroces marineros o guisos tradicionales.

Capturarlo todo el año... para intentar frenarlo

La transformación también llegó a la normativa.

Mientras que en sus zonas de origen existen vedas para proteger la especie, en Andalucía ocurre exactamente lo contrario. La Junta permite su captura profesional durante los doce meses del año con un objetivo muy concreto: reducir al máximo una población que sigue considerándose invasora.

La legislación incluso autoriza técnicas específicas, como el uso de luces químicas o eléctricas en las nasas para atraer a los ejemplares durante la noche.

Aun así, la naturaleza sigue marcando el ritmo.

Durante el invierno, cuando baja la temperatura del agua, el cangrejo azul permanece enterrado en el fango y resulta mucho más difícil capturarlo. Su temporada fuerte comienza con el calor y se prolonga hasta bien entrado el otoño.

Un éxito que todavía no llega a todas las casas

Paradójicamente, el éxito gastronómico del cangrejo azul ha provocado que siga siendo un producto relativamente poco habitual para el consumidor. Cada vez aparece con más frecuencia en mercados como los de Cádiz o Sanlúcar, pero no de forma constante.

Gran parte de las capturas terminan directamente en restaurantes, donde la demanda sigue creciendo gracias al interés despertado por la alta cocina. Así, el crustáceo que hace apenas diez años simbolizaba una de las mayores amenazas para los pescadores gaditanos ha acabado convertido en un inesperado aliado económico.

Una historia que demuestra que, en ocasiones, la mejor forma de combatir una invasión no consiste en expulsarla... sino en servirla en el plato.