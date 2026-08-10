Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La plaga que destrozaba las redes de Sanlúcar acabó en los fogones de Dabiz Muñoz y las estrellas Michelin: así se cocinó la venganza de Cádiz
Sociedad
Sociedad

La plaga que destrozaba las redes de Sanlúcar acabó en los fogones de Dabiz Muñoz y las estrellas Michelin: así se cocinó la venganza de Cádiz

Llegó escondido en los mercantes como una especie invasora, arrasó con el marisco y puso en jaque a los pescadores. Diez años después, el cangrejo azul se ha convertido en uno de los productos más codiciados de la alta cocina.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Ejemplares de cangrejo azul.Europa Press/ IEO

Hay pocas historias gastronómicas tan inesperadas como la del cangrejo azul en Cádiz.

Lo que hace apenas una década era una auténtica pesadilla para pescadores y mariscadores se ha transformado en uno de los ingredientes más buscados por algunos de los mejores cocineros del país. El animal que rompía redes, devoraba langostinos y amenazaba el equilibrio del ecosistema ha terminado sentado en las mesas de restaurantes con estrella Michelin e incluso en las creaciones de Dabiz Muñoz.

Una venganza con sabor a mar.

De enemigo público a producto gourmet

La historia comenzó alrededor de 2016, cuando este crustáceo procedente del continente americano llegó accidentalmente al Golfo de Cádiz escondido en las aguas de lastre de los grandes buques mercantes.

Encontró el escenario perfecto para multiplicarse.

Las aguas templadas, las salinas y las desembocaduras de ríos como el Guadalquivir o el Guadalete favorecieron una expansión tan rápida que muchos pescadores comenzaron a verlo como una auténtica amenaza.

Su fama no tardó en extenderse.

Era un animal agresivo, rompía las redes de trasmallo y se alimentaba de especies de gran valor comercial, especialmente del apreciado langostino de Sanlúcar. Durante un tiempo parecía imposible frenar su avance.

Entonces llegó la idea que acabaría cambiándolo todo. Si no podía erradicarse... ¿Y si se convertía en un producto gastronómico?

La cocina encontró un tesoro

Los primeros en descubrir su potencial fueron los cocineros.

Su carne, abundante, jugosa y con un ligero toque dulce, empezó a llamar la atención de restaurantes gaditanos que decidieron inspirarse en las recetas tradicionales con las que este cangrejo ya se consumía desde hacía décadas en Estados Unidos.

El salto definitivo llegó cuando algunos de los nombres más prestigiosos de la gastronomía española comenzaron a incorporarlo a sus cartas.

Entre ellos, Dabiz Muñoz, que lo llevó a su cocina con influencias asiáticas, y varios chefs andaluces con estrella Michelin, que empezaron a utilizarlo en fondos, arroces, caldos concentrados y elaboraciones de alta cocina.

Desde allí dio el salto a las tabernas de Sanlúcar, Chipiona o El Puerto de Santa María, donde cada vez resulta más habitual encontrarlo en arroces marineros o guisos tradicionales.

Capturarlo todo el año... para intentar frenarlo

La transformación también llegó a la normativa.

Mientras que en sus zonas de origen existen vedas para proteger la especie, en Andalucía ocurre exactamente lo contrario. La Junta permite su captura profesional durante los doce meses del año con un objetivo muy concreto: reducir al máximo una población que sigue considerándose invasora.

La legislación incluso autoriza técnicas específicas, como el uso de luces químicas o eléctricas en las nasas para atraer a los ejemplares durante la noche.

Aun así, la naturaleza sigue marcando el ritmo.

Durante el invierno, cuando baja la temperatura del agua, el cangrejo azul permanece enterrado en el fango y resulta mucho más difícil capturarlo. Su temporada fuerte comienza con el calor y se prolonga hasta bien entrado el otoño.

Un éxito que todavía no llega a todas las casas

Paradójicamente, el éxito gastronómico del cangrejo azul ha provocado que siga siendo un producto relativamente poco habitual para el consumidor. Cada vez aparece con más frecuencia en mercados como los de Cádiz o Sanlúcar, pero no de forma constante.

Gran parte de las capturas terminan directamente en restaurantes, donde la demanda sigue creciendo gracias al interés despertado por la alta cocina. Así, el crustáceo que hace apenas diez años simbolizaba una de las mayores amenazas para los pescadores gaditanos ha acabado convertido en un inesperado aliado económico.

Una historia que demuestra que, en ocasiones, la mejor forma de combatir una invasión no consiste en expulsarla... sino en servirla en el plato.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos