Un británico que ha viajado a 105 países concluye lo que más le ha sorprendido: "Las playas españolas son muy seguras"

El creador de contenido británico conocido en redes sociales como 'Man of Now' (@manofnoww) asegura haber viajado a 105 países y afirma que una de las cosas que más le han sorprendido como viajero son las playas españolas, por la sensación de seguridad que transmiten.

"Una de las cosas que más me sorprendió como viajero es lo seguro que es dejar tus cosas en las playas españolas. No necesitas estar superpreocupado; obviamente, si vas a Barcelona o lugares muy concurridos, sí, está bien, necesitas tener mucho cuidado", ha explicado al principio del vídeo.

Sin embargo, se encuentra en una playa de Galicia y no siente la necesidad de preocuparse por sus pertenencias: "Incluso salgo a caminar por allí, vuelvo... Todo el mundo es más o menos igual y notas este patrón en todas partes de que esta es una zona segura, por eso sabes lo relajado que puedes estar con estas cosas y eso ayuda mucho a desconectar".

"Tienen clase"

Otra de las cosas que le han gustado mucho de España, especialmente de Galicia, es "lo casual que es la gente, las mujeres están en topless sin problema con su familia al lado": "He visto tantas familias en las playas donde están sin la parte de arriba y solo es algo casual".

Por otro lado, también le parece que los españoles son, en general, personas "muy guapas": "Incluso las personas mayores realmente tienen clase, están sanas, caminan mucho, se ven bien, la gente se viste muy bien, eso me gusta mucho de ese país".

En cuanto a las reacciones, el usuario @Lev responde: "Coira es de las mejores playas de Galicia, con el Monte Louro imponente en el fondo. Ojalá nunca vivamos en esta ría la masificación de las Rías Baixas". "Galicia es única, ojalá siga siendo así por muchos años", ha expresado otro usuario.