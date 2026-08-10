Pide una tostada con tomate y aceite en un bar y lo que le traen le deja a cuadros: el precio, envidiable

La creadora de contenido gastronómico Mimi, conocida en redes sociales como @ComoconMimi y con casi 200.000 seguidores solo en TikTok, ha publicado un vídeo que ha arrasado tras enseñar la tostada de pan XXL que le han servido en un bar de Algodonales, a una hora y media de Sevilla.

Mimi le ha preguntado al camarero cuánto costaba y lo difícil era dejar de alucinar. Una tostada de pan con manteca, con el café incluido, cuesta en total 3,50 euros en ese bar, con una rebanada de pan más larga que su propio brazo.

"¿Estás viendo esto? Qué barbaridad. Y mira el mollete... No me lo puedo creer", ha expresado. También ha enseñado todas las salsas y mezclas para la tostada que preparan de forma 100% casera.

3,50 euros el desayuno con una supertostada

Tras probar un bocado, su cara lo ha dicho todo. "No sé con cuál me quedaría, mira los trocitos que tiene, el tomillo, las especias... Está super sabrosa. Vamos de camino de Sevilla a Ronda y te encuentras en Algodonales", ha explicado.

Ha enseñado la cuenta final y un desayuno más un mollete de tortilla con jamón serrano le han costado 9,50 euros. El mollete, de seis euros, tampoco se ha escapado de los comentarios, ya que, por su gran tamaño, la gente ha alucinado y no han tardado en comenzar a comparar los precios con otros lugares como Madrid o Barcelona.

"Es de los molletes estos de pueblo, qué rica, qué sabrosita la tortilla, tiene sal. Me ha encantado el interior con los manteles de cuadros auténticos", ha sentenciado Mimi. "Te vas a Barcelona y Madrid y te cobran 25 euros sin el café", ha opinado un usuario.

Para la usuaria Francesca, España tiene una gran riqueza gastronómica: "Cada comuniad tiene su gastronomía y ninguna es mejor que otra". La usuaria Ingrid ha hablado de la comida del bar: "Es genial y casera, las patatas con carne están deliciosas y las natillas caseras una locura. Además, es barato y los camareros son muy simpáticos".