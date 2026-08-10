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El japonés de 18 años que ha ganado 92.000 euros demostrando que el origami puede salvar vidas: "Una mariquita pliega sus alas con esos mismos patrones"
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El japonés de 18 años que ha ganado 92.000 euros demostrando que el origami puede salvar vidas: "Una mariquita pliega sus alas con esos mismos patrones"

Una afición que puede crear soluciones globales.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Pájaros de papel elaborados con la técnica 'origami'. Jenner Images via Getty Images

Lo que empezó con unas hojas de papel (https://www.huffingtonpost.es/sociedad/unno-14nos-gana-25000-euros-figuras-origami-mas-llamativo.html ) terminó convirtiéndose en una investigación capaz de convencer a un jurado internacional. Hikaru Kuribayashi, un estudiante japonés de 18 años, ha ganado 100.000 dólares (unos 92.000 euros) en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería Regeneron de 2026 gracias a un proyecto que une dos de sus grandes pasiones: el origami y la ciencia.

Criado en Hokkaido, la isla más septentrional de Japón (https://www.huffingtonpost.es/sociedad/comunidades-enteras-convirtiendo-pueblos-fantasma-cara-turismo-japon-f202606.html ), Kuribayashi encontró inspiración en los bosques y montañas que le rodeaban. Allí observaba cómo las hojas, los pétalos y las alas de los insectos adoptaban formas complejas. "Imaginen una pequeña mariquita. Esa mariquita usa patrones de origami para plegar y desplegar sus alas", explicó a Business Insider.

De una hoja de papel a una investigación científica

Kuribayashi se aficionó al origami (https://www.huffingtonpost.es/life/viajes/no-esta-japon-mayor-museo-origami-mundo-encuentra-ciudad-espana.html ) gracias a su abuela cuando era pequeño. Años después empezó a preguntarse si los mecanismos de plegado que veía en la naturaleza podían tener aplicaciones mucho más allá de las figuras de papel.

Durante unos seis meses desarrolló un programa de simulación utilizando Julia, un lenguaje de programación similar a Python. Su objetivo era predecir resultados de plegados complejos mediante algoritmos matemáticos, un trabajo que le obligó a enfrentarse a numerosos errores de programación.

El joven incluso trabajó con material académico de la Universidad de Tokio y decidió programar el proyecto por sí mismo, en lugar de depender de herramientas de inteligencia artificial. Para él, estudiar los patrones naturales permite descubrir diseños eficientes que después pueden trasladarse a la ingeniería.

Refugios para terremotos y paneles solares

Y ahí es donde su investigación adquiere una dimensión de otro nivel. Kuribayashi cree que los nuevos patrones de plegado podrían utilizarse para fabricar objetos capaces de ocupar muy poco espacio y desplegarse rápidamente cuando sea necesario.

Uno de los ejemplos que menciona son los refugios de emergencia. En Japón, un país acostumbrado a terremotos y tsunamis (https://www.huffingtonpost.es/planeta/un-fuerte-terremoto-magnitud-71-sacude-sur-japon-provoca-alerta-tsunamibr-f202607.html ), disponer de estructuras compactas que puedan desplegarse rápidamente podría resultar especialmente útil. También plantea aplicaciones para paneles solares diseñados para adaptarse a espacios reducidos.

El proyecto le valió el primer premio de la feria internacional, en la que participaron más de 1.700 estudiantes de secundaria de todo el mundo. "Todavía no me lo creo", reconoció el joven, que llevaba soñando con participar en esta competición desde que estaba en octavo curso.

Y además del premio económico, se llevó algo que considera igual de importante: conocer a otros jóvenes investigadores y descubrir nuevas formas de abordar la ciencia.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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