Billy el Niño, “un torturador compulsivo, sádico y morboso”

Pero sí “lo disfrutaba”, porque tenía mucho afán de protagonismo, era un tipo “entregado” a su trabajo. Los detenidos no paraban de recibir golpes, Billy de darlos. No descansaba. Hacía “horas extra en la DGS’.

Su plan no era otro que “romperte y desarmarte psicológicamente” para que cantaras. “Que te vieras en una situación tan agobiante y te desesperaras. Es el método de la tortura, no lo ha inventado él”.

“Recuerdo mirar el pico de la mesa metálico y del radiador y decir: como esto siga así voy a tener que estrellarme contra ahí y eso va a ser lo mejor que me va a pasar. O la próxima vez a ver si me coloco bien, me tiro y consigo abrirme la cabeza”.

“Se habla de los torturadores, pero no se habla de los que colaboraban”. Y pone de ejemplo a los médicos de la DGS que no daban parte de las lesiones o a los jueces de los Tribunales de Orden Público, garantes de la represión política del régimen.

Condecorado tres veces

“Eso nos ofende”, dicen. Rosa no alcanza a explicar cómo “ha sido más condecorado en la democracia que en la dictadura” -tres de sus cuatro medallas-, lo que a ojos de Luis evidencia que “ha gozado de todo tipo de beneficios en este país”.

Chato no da crédito. “El que me torturó es un ciudadano ejemplar que cobra un 50% mas de su pensión en función del trabajo que hizo, ¡que consistió en torturarme a mí!”. A sus víctimas, no les basta con una declaración del Congreso, una comisión de la verdad o una investigación que no culmine en un juicio para reparar el daño.

Tiene que ser juzgado. No les sirve de nada que Pacheco sea considerado un torturador, algo “que nadie pone en duda ya”. Quieren que pague por sus delitos. Quieren una sentencia para que Billy, de 73 años, deje de pasearse impunemente por nuestro país.

Reclaman una respuesta a la altura de la democracia, un respuesta que no llega. Y ya han pasado 44 años.