La reflexión de una familia californiana tras cambiar el sueño americano por España: "Estados Unidos es una máquina de producir, España te permite sentirte humano"

España es uno de los refugios favoritos para los extranjeros cuando se piensa en posibles destinos de residencia. Según el Instituto Nacional de Estadística (NIE) a fecha de 2 de diciembre del 2025 había 9.464.210 extranjeros viviendo en territorio español, una cifra que representa el 19% de la población total.

Los datos apuntan a que España sigue consolidándose como un imán para norteamericanos que buscan un cambio de vida, ya sea por trabajo o por salud mental. Adam y Gabby son el reflejo perfecto de esta tendencia: esta pareja californiana se instaló en Valencia junto a sus hijas huyendo del estilo de vida de Estados Unidos, una experiencia que han detallado durante una entrevista con Whereabouts Tales, un canal de YouTube dedicado a contar historias y retos que ocurren alrededor del mundo.

La seguridad: un aspecto clave

En conversación con Paul, que dirige el canal, la pareja norteamericana habla sobre cómo la sensación de inseguridad en Estados Unidos les motivó a mudarse a España.

La política del porte legal de armas que implementa Estados Unidos no brinda tranquilidad a muchos de sus ciudadanos, y de hecho fue una de las razones por las que Gabby y su familia decidieron cambiar de país de residencia.

"Si estaba paseando al perro o caminando solo, no podía evitar pensar que desde algún coche alguien me podría disparar", asegura tajantemente el padre de familia. España da mayor sensación de tranquilidad a esta pareja norteamericana, que además han comprobado que sus hijos son más autónomos en Valencia que en su país natal.

"Los niños tienen más independencia en comparación con Estados Unidos. Mi hija va caminando hacia su colegio, para ir a jugar voleibol; nosotros tomamos precauciones, pero eso no estaría pasando si siguiéramos viviendo en Estados Unidos", complementa la madre.

Trabajar para vivir y no vivir para trabajar

Otra clara diferencia que hay entre Estados Unidos y España es el ritmo de vida. En la nación norteamericana el estilo de vida es frenético y se centra en el trabajo, limitando a las personas a disfrutar las demás áreas de la vida. Este fue otro de los motivos principales para que la familia viajara de manera definitiva a la Península Ibérica.

"En Estados Unidos estás en una máquina de producción; si no estás produciendo no eres valioso y te sientes culpable si no estás constantemente trabajando. España te permite sentirte humano, la sociedad está más centrada en vivir, disfrutar, celebrar la vida. Te sientes que eres capaz de vivir una vida valiosa en tu tiempo, en tu tierra, esa es la gran diferencia", manifiesta Adam.

"Las personas en Estados Unidos están trabajando arduamente para poder sobrevivir con lo mínimo, en cuanto a comida, transporte, vivienda, y eso es terrible cuando trabajas tan duro y lo haces solamente para poder pasar el mes a ras económicamente. No puedes pensar en disfrutar, ni siquiera me refiero a algo lujoso, sino simplemente tener la libertad de relajarte, salir a comer, organizar pequeños viajes con familia y amigos. E incluso gente que no cuida su salud porque no se quieren quebrar", sostiene la pareja estadounidense.