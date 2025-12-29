Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Confirmado por la Comunidad de Madrid: estos serán los precios del abono transporte (metro, EMT) para 2026
Política
Política

Confirmado por la Comunidad de Madrid: estos serán los precios del abono transporte (metro, EMT) para 2026

Los usuarios de metro, cercanías, autobuses urbanos e interurbanos y Metro Ligero ya pueden conocer cuánto les costará el abono mensual durante el próximo año. 

Javier Escartín
Javier Escartín
Imagen del abono transporte para la Comunidad de Madrid
Imagen del abono transporte para la Comunidad de MadridGetty

La Comunidad de Madrid ha confirmado este lunes los precios que tendrá el abono de transportes para el año 2026, la tarjeta que posibilita usar durante treinta días los servicios de metro, cercanías, autobús urbano e interurbano y el metro ligero. 

Según ha confirmado el gobierno de Ayuso, serán los mismos que ya había en 2025 y que disfrutaban de una bonificación del 40%. 

En concreto, la tarifa de zona A para un adulto será de 32,70; la B1 38,20; la B2 43,20, y la B3, C1 y C2: 49,20. Por último, el bono de 10 viajes de Metro, EMT y ML1 seguirá costando 7,30 euros.

Igualmente, se mantienen las tres modalidades de abono gratuito que ya existían, la tarjeta infantil hasta los 7 años, la de los mayores de 65, financiadas íntegramente por el Ejecutivo autonómico y la nueva incorporada el 1 de julio de 2025 con la gratuidad para los menores hasta 14.

Por otro lado, se prorrogan también los descuentos del 50% en el Abono Joven, dirigido a personas de entre 15 y 25, que podrán seguir viajando por toda la región por 10 euros al mes.

  Precios del abono transporte de Madrid para 2026Comunidad de Madrid
  • Tarifa Normal Zona A: 32,70 euros
  • Tarifa Normal Zona B1: 38,20 euros
  • Tarifa Normal Zona B2: 43,20 euros
  • Tarifa Normal Zona B3,C1 y C2: 49,20 euros
  • Tarjeta infantil, 7-14 años y mayores de 65 años: Gratis
  • Tarjeta para jovenes (hasta 25 años, incluido): 10 euros
  • Tarjeta 10 viajes: 7,30 

Las bonificaciones están financiadas por la Comunidad de Madrid junto al resto de administraciones adheridas al CRTM y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.

Mínimo un 20% 

El pasado martes, en el último Consejo de Ministros del año, el Gobierno de España ya anunció que mantendría la bonificación estatal del 20% para los abonos de transporte autonómicos o municipales. La gran novedad es que ahora sería sin necesidad de cofinanciación adicional. 

Hasta este 2026, el Gobierno aportaba ese 20% si las administraciones autonómicas o locales añadían, al menos, otro 20% de bonificación. A parti del nuevo año, sin embargo, ese 20% del Ejecutivo estatal está garantizado y deja a criterio de las CC.AA. ampliar ese descuento. Por tanto, a modo de ejemplo, los residentes en Madrid o Barcelona tienen garantizado un descuento mínimo del 20% en el uso del metro o autobús urbano. 

En el caso de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Ayuso ha decidido mantener esa bonificación propia del 20% para unirla a la del Gobierno y que quede como resultante un 40% de descuento. 

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 