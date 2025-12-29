Confirmado por la Comunidad de Madrid: estos serán los precios del abono transporte (metro, EMT) para 2026

La Comunidad de Madrid ha confirmado este lunes los precios que tendrá el abono de transportes para el año 2026, la tarjeta que posibilita usar durante treinta días los servicios de metro, cercanías, autobús urbano e interurbano y el metro ligero.

Según ha confirmado el gobierno de Ayuso, serán los mismos que ya había en 2025 y que disfrutaban de una bonificación del 40%.

En concreto, la tarifa de zona A para un adulto será de 32,70; la B1 38,20; la B2 43,20, y la B3, C1 y C2: 49,20. Por último, el bono de 10 viajes de Metro, EMT y ML1 seguirá costando 7,30 euros.

Igualmente, se mantienen las tres modalidades de abono gratuito que ya existían, la tarjeta infantil hasta los 7 años, la de los mayores de 65, financiadas íntegramente por el Ejecutivo autonómico y la nueva incorporada el 1 de julio de 2025 con la gratuidad para los menores hasta 14.

Por otro lado, se prorrogan también los descuentos del 50% en el Abono Joven, dirigido a personas de entre 15 y 25, que podrán seguir viajando por toda la región por 10 euros al mes.

Precios del abono transporte de Madrid para 2026 Comunidad de Madrid

Tarifa Normal Zona A: 32,70 euros

Tarifa Normal Zona B1: 38,20 euros

Tarifa Normal Zona B2: 43,20 euros

Tarifa Normal Zona B3,C1 y C2: 49,20 euros

Tarjeta infantil, 7-14 años y mayores de 65 años: Gratis

Tarjeta para jovenes (hasta 25 años, incluido): 10 euros

Tarjeta 10 viajes: 7,30

Las bonificaciones están financiadas por la Comunidad de Madrid junto al resto de administraciones adheridas al CRTM y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.

Mínimo un 20%

El pasado martes, en el último Consejo de Ministros del año, el Gobierno de España ya anunció que mantendría la bonificación estatal del 20% para los abonos de transporte autonómicos o municipales. La gran novedad es que ahora sería sin necesidad de cofinanciación adicional.

Hasta este 2026, el Gobierno aportaba ese 20% si las administraciones autonómicas o locales añadían, al menos, otro 20% de bonificación. A parti del nuevo año, sin embargo, ese 20% del Ejecutivo estatal está garantizado y deja a criterio de las CC.AA. ampliar ese descuento. Por tanto, a modo de ejemplo, los residentes en Madrid o Barcelona tienen garantizado un descuento mínimo del 20% en el uso del metro o autobús urbano.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Ayuso ha decidido mantener esa bonificación propia del 20% para unirla a la del Gobierno y que quede como resultante un 40% de descuento.