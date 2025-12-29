La jueza de la DANA le pide a Feijóo que aporte "voluntariamente" sus mensajes a Mazón

El 'expresident' de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; en una imagen de archivo.

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha accedido a la petición que había hecho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de declarar de forma telemática como testigo el próximo 9 de enero.

Asimismo, la jueza pide que se comunique "nuevamente" al líder del PP "la posibilidad de aportar voluntariamente a esta causa, en el plazo de 3 días, los mensajes de WhatsApp que forman parte íntegra de la conversación" entre él y el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, aquel 29 de octubre de 2024.

Así lo ha notificado la instructora de Catarroja en un auto hecho público este lunes, en el que se señala que Feijóo podrá testificar desde su despacho en el Congreso de los Diputados.

Feijóo esgrimió el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a representantes políticos declarar desde el despacho o en la sede del órgano del que sean miembros.

En respuesta a esta petición, la jueza recuerda que otros testigos que "ostentan idéntico privilegio", como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, acudieron a declarar de forma presencial, y que "efectivamente se han producido desplazamientos desde lugares más lejanos, y peor comunicados".

Sin embargo, la instructora señala que "esta juez no puede sino acceder a la petición formulada, de conformidad con el referido precepto invocado por el testigo", si bien recuerda a Feijóo que puede optar por acudir a declarar de forma presencial en la fecha señalada (9 de enero, a las 9:30 horas).

Sobre los mensajes, cabe recordar que Feijóo remitió a la juez de la DANA los mensajes de WhatsApp que Mazón le envío aquel fatídico día, pero no aportó las respuestas que le fue dando el presidente del PP. Es decir, sólo entregó la mitad de ese cruce de mensajes en los peores momentos de la tragedia.

Al respecto, Feijóo ha defendido este lunes que él remitió lo que le pidieron: los mensajes recibidos del ya expresidente valenciano. "No voy a dar algo que no me han solicitado. Pero si me lo piden, lo haré. Yo no voy a borrar mi teléfono y no me voy a callar cuando la jueza me haga cualquier pregunta", ha dicho este lunes en una comparecencia en la que ha hecho balance del año 2025. De sus palabras se deduce que Feijóo accederá a la petición de la instructora y aportará sus mensajes escritos.

Según el auto, la jueza los solicita "para que, de manera fehaciente, pueda verificarse dicha contextualización, en su contenido y en el momento de respuesta o comunicación ulterior". "Todo ello, partiendo de la absoluta voluntariedad en la aportación, así como de la manifestación expresada en el escrito presentado del deseo del testigo de colaboración con la instrucción", apunta la jueza.