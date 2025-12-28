Mara, agricultora: "Me ha pasado de gente que dice que tiene muchas ganas de trabajar y después no aparecen"

Encontrar mano de obra en el campo se ha convertido en un problema creciente, y no solo por la dureza del trabajo o la estacionalidad. Mara, agricultora, decidió publicar un vídeo en su cuenta de TikTok @agroparejo para darle voz a una situación que, según asegura, se repite desde que tiene sus invernaderos.

Según cuenta hay muchas personas que piden trabajo con urgencia. Recibe llamadas y mensajes de personas que atraviesan situaciones económicas muy complicadas y, cuando llega el momento de empezar, desaparecen sin avisar.

“Me dicen que necesitan trabajo porque no tienen para comprar material a los niños, para darles de comer o para pagar el alquiler”, relata. Cuando a ella le surge la necesidad de contratar a alguien, intenta priorizar precisamente a esas personas que, en teoría, más lo necesitan.

Un acuerdo que no se cumple

El proceso, según cuenta, suele ser claro y transparente. Contacta con ellas, les explica las condiciones, el horario y el tipo de trabajo. Incluso asegura que ofrece facilidades para conciliar, especialmente en casos de personas con hijos o que quieren compatibilizar el empleo con otros trabajos por la tarde. “Quedan de acuerdo, todo perfecto, me dicen que sí, que les interesa”, explica. El problema llega después.

“Llega el día en el que hemos quedado y no aparecen. No llaman, no escriben, no dicen ‘oye, no puedo ir’… nada. Simplemente no aparecen”, lamenta. Y aclara que no se trata de un caso aislado, sino de algo que le ha ocurrido de manera recurrente desde que empezó su actividad agrícola.

Una oportunidad desperdiciada

Lo que más le duele, más allá del perjuicio organizativo y económico, es el impacto humano de estas ausencias. “Otras personas a las que de verdad les haría falta ese trabajo pierden la oportunidad por culpa de gente que dice que sí y luego no viene”, señala.

Para Mara, este comportamiento hace difícil entender ciertos discursos sobre la falta de empleo: “Me cuesta creer que alguien quiera trabajar de verdad y luego no aparezca. La gente trabajadora, la mayoría, tiene trabajo”.

¿Por qué lo rechazan?

El vídeo ha provocado cientos de comentarios y opiniones encontradas. Algunos usuarios apuntan a los bajos salarios y a las duras condiciones del trabajo agrícola como una posible explicación. Una situación que, según muchos agricultores, se repite cada vez con más frecuencia y que amenaza con agravar aún más los problemas del sector primario.

Otros mencionan el efecto de las ayudas o subsidios, asegurando que hay personas que prefieren no ser dadas de alta para no perder prestaciones. Incluso hay quienes comparten experiencias similares en otros sectores, como la construcción, donde candidatos rechazan contratos legales para seguir cobrando ayudas.