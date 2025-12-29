¿Abre Mercadona el 31 de diciembre? Horario de todos los supermercados en Nochevieja

Entrados en la recta final de 2025, muchos están ultimando los preparativos para celebrar la Nochevieja y el Año Nuevo por todo lo alto. Dejar todo previsto para que la cena de este 31 de diciembre y la primera comida del 2026 sea un auténtico éxito requiere, en ocasiones, compras de última hora.

Entre todos los supermercados repartidos por todo el país, un número abundante de consumidores se decanta por Mercadona. De acuerdo al informe de 'Balance de Distribución', presentado el pasado septiembre por Worldpanel by Numerator, cuatro de cada diez españoles se decanta por la cadena de Juan Roig para realizar sus compras.

Este próximo 31 de diciembre, Mercadona abrirá en horario reducido, de 9:00 a 19:00, lo que permitirá a los consumidores realizar esas adquisiciones de última hora, si bien se recomienda planificar la compra con antelación.

No obstante, ante cualquier duda, se recomienda consultar en la página web de Mercadona los horarios de los establecimientos para no realizar un viaje en vano.

Horario del resto de supermercados el 31 de diciembre

En cuanto al resto de supermercados, estos son los horarios del próximo 31 de diciembre:

Lidl : abrirá sus puertas de 9:00 a 19:00 horas. Para cualquier duda, siempre puedes consultar los horarios aquí.

: abrirá sus puertas de 9:00 a 19:00 horas. Para cualquier duda, siempre puedes consultar los horarios aquí. Aldi : en horario reducido, por lo que se sugiere consultar el horario de las tiendas para ver si la más cercana a tu domicilio permanecerá abierta a la hora que quieras acudir.

: en horario reducido, por lo que se sugiere consultar el horario de las tiendas para ver si la más cercana a tu domicilio permanecerá abierta a la hora que quieras acudir. Carrefour : de 9:00 a 19:00 horas, por norma general. Como en el resto de caso, cada establecimiento tiene sus horarios particulares, por lo que conviene consultarlos en su buscador de tiendas.

: de 9:00 a 19:00 horas, por norma general. Como en el resto de caso, cada establecimiento tiene sus horarios particulares, por lo que conviene consultarlos en su buscador de tiendas. Día : abrirán en Nochevieja en horario reducido, con apertura matutina y cierre de 15:00 a 19:30 horas, en función del establecimiento.

: abrirán en Nochevieja en horario reducido, con apertura matutina y cierre de 15:00 a 19:30 horas, en función del establecimiento. El Corte Inglés: tantos los supermercados como los grandes almacenes de esta cadena abrirán de 10:00 a 20:00 horas aproximadamente, si bien puede presentar ligeras variaciones en función del establecimiento y la provincia.

Horario de Mercadona en los próximos festivos

En cuanto a los próximos festivos navideños, el 1 de enero, las puertas de Mercadona permanecerán cerradas para todos los usuarios. Una situación similar sucederá el próximo 6 de enero, Día de Reyes, en el que las persianas de los diferentes supermercados también estarán bajadas.