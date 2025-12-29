Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Este es el mejor roscón de Reyes de 2025 según la OCU: la mitad de los analizados suspenden
La organización ha publicado su tradicional análisis de roscones de supermercado. 

Uxía Prieto
Roscón de nata elaborado con masa madre.Marcu Ovidiu

Como es habitual por estas fechas, la OCU ha publicado este lunes su análisis de los mejores roscones de Reyes de supermercados de 2025. La Organización de Consumidores y Usuarios ha pedido a un grupo de expertos pasteleros que valoren doce roscones rellenos de diferentes establecimientos y solo seis de ellos aprueban. 

De hecho, solo tres roscones superaran la barrera de los 60 puntos sobre 100, es decir, lo que la OCU considera un buen estado de calidad. ¿Cuáles son? En primer lugar el Roscón relleno de nata 100% Carrefour Extra, destacado como Compra Maestra por la organización. 

"Bollo bien fermentado, con alveolado adecuado, buen tamaño, abundante azúcar en grano y textura jugosa. Buen olor a bollería, abundante presencia de nata de dulzor equilibrada, el bollo es sabroso, se aprecia la mantequilla y un sabor a azahar equilibrado", destaca en su análisis la OCU. Este roscón cuesta 9,49 euros y es de 750 gramos. 

Roscón de Reyes de Carrefour
  Roscón de Reyes de CarrefourOCU

A este dulce de Carrefour le siguen el Roscón de nata 100% El Obrador de El Corte Inglés, con un precio de 17,75 euros por 850 gramos y una calificación total de 62 puntos. Según la OCU, es un "bollo bien fermentado con azúcar perlado, textura típica de roscón, tierno. Buen olor a bollería. Nata de buen sabor, aromas equilibrados". 

El tercer lugar del podio es para el Roscón de Reyes nata 100% de Lidl, que puede comprarse por 9,49 € y al igual que el de Carrefour es de 750 gramos.  

En su informe, la OCU recuerda que el consumo del roscón debe ser ocasional y que, en el caso de los roscones industriales, los aditivos, azúcares y grasas son menos saludables que si se compra uno artesano. Según el estudio, cinco de los dulces analizados, los de Aldi, HiperUsera, BM, Froiz y Mercadona, mezclan la nata con otras grasas vegetales más baratas como palma, coco, nabina o palmiste.

Los doce roscones analizados exceden los aditivos recomendados, con doce de media. El de AhorraMás, con 19 aditivos en total, es el que más incluye entre sus ingredientes. Los aditivos predominantes son los colorantes, conservantes, emulsionantes y agentes de textura. 

