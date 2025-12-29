Feijóo carga contra los vídeos de Sánchez en TikTok y manda un recado a Vox: mantiene que quiere gobernar en solitario

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho este lunes su particular balance político de 2025. Y spoiler inesperado: el "sanchismo" lo ha hecho muy mal. En una intervención desde la sede de Génova, Feijóo ha resumido el año en "diez fracasos" de un Gobierno que "degrada la política". "Los españoles no tienen un gobierno a su altura. 2025 ha sido un mal año para España y un año pésimo para este Gobierno", ha dicho.

Dentro de esos diez fracasos, Feijóo ha eludido a la situación precaria de muchos jóvenes, con bajos sueldos y dificultades para acceder a la compra o alquiler de una vivienda. Al respecto, el líder del PP ha dicho: "Dirigirse a los jóvenes no es recomendar un libro en TikTok, decir lo que escuchas o enseñar frívolamente La Moncloa. Este Gobierno les ha forzado a que se resignen a vivir peor que sus padres. Es insultante decir que España va como una moto mientras los jóvenes necesitan un bono para coger un tren o consumir cultura. Les han condenado a la precariedad vital y emocional", ha dicho.

De esta manera, Feijóo se ha referido a los vídeos virales en TikTok que Pedro Sánchez protagoniza en sus cuentas oficiales, recomendando libros, informando de la música que escucha o enseñando algunos de los lugares más emblemáticos de La Moncloa. En apenas cuatro meses, Sánchez ha conseguido sumar casi 300.000 seguidores. Feijóo, en el mismo plazo, apenas llegar a 14.500.

Entre los otros fracasos que "lastran" la gestión del Gobierno, Feijóo ha resaltado la minoría parlamentaria de Sánchez tras la ruptura con Junts, los precios de la vivienda ("Las dos mejores ideas que han tenido son habilitar un teléfono y una campaña para reírse de los jóvenes"), el apagón, la política migratoria (¿Se puede ser más racista que usar esta cuestión como castigo a las CC.AA. gobernadas por el PP?), la política internacional, la gestión de los fondos europeos, la protección de las familias y las mujeres o la corrupción. Sobre este último punto, Feijóo ha dicho: "El sanchismo no se corrompió con el poder, llegó al poder corrompido".

Mirando al futuro que imagina, Feijóo ha dicho que le esperan grandes "tareas" por delante cuando asuma el poder. Una de ellas, ofrecer "seguridad en las calles y en las fronteras", relacionando este aspecto con la inmigración o las violaciones. "La inmigración debe ser legal y ordenada y la convivencia necesita reglas claras para todos. Además, las familias, y en especial las mujeres, tienen derecho a salir tranquilas a las calles. Y la okupación no puede ser defendida", ha dicho.

Feijóo, sobre Vox: "Veremos en qué posición quedan en las generales"

A preguntas de los periodistas, Feijóo ha sostenido que mantiene el compromiso que adquirió en julio de gobernar en solitario, pese al auge de Vox en elecciones como las extremeñas del pasado 21 de diciembre y sus buenas perspectivas demoscópicas a nivel nacional. Al igual que entonces, el líder del PP ha señalado que sólo impondrá un cordón sanitario a Bildu, no a los votantes de Vox.

"Seguimos con el objetivo de gobernar después de ganar las elecciones y hacer un gobierno en solitario y pactos y acuerdos puntuales para aprobar presupuestos y otras leyes trascendentes para las reformas que España necesita", ha explicado Feijóo.

El líder del PP ha reconocido que Vox ha consolidado su posición tras las elecciones extremeñas y que tiene "buenas encuestas" en España, pero ha añadido: "Veremos en qué posición queda en las elecciones generales".

Feijóo: "Yo no soy Sánchez, yo contesto a las preguntas de un juez"

Sobre las críticas recibidas por no aportar a la jueza de la DANA sus mensajes enviados a Mazón aquel fatídico día, Feijóo ha defendido que él remitió lo que le pidieron: los mensajes recibidos del ya expresidente valenciano. "No voy a dar algo que no me han solicitado. Pero si me lo piden, lo haré. Yo no voy a borrar mi teléfono y no me voy a callar cuando la jueza me haga cualquier pregunta", ha dicho.

Por último, sobre el desalojo de inmigrantes en Badalona, Feijóo ha defendido la actuación del alcalde Albiol. "Si hay personas que de forma ilegal ocupan edificios públicos o privados, el Estado de derecho se aplica. No es ninguna solución el incumplimiento sistemático de la ley o la okupación. Lo que ha hecho el alcalde de Badalona es exigir que se cumpla la ley", ha concluido.