Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los neurocientíficos apuntan que hay que esperar 90 minutos a tomar la primera taza de café del día
Estilo de vida
Estilo de vida

Los neurocientíficos apuntan que hay que esperar 90 minutos a tomar la primera taza de café del día

Puede hacer que el efecto estimulante de la cafeína sea más duradero y eficaz.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Mujer con café sentada en el interior de su casa, relajándose
Mujer con café sentada en el interior de su casa, relajándoseGetty Images

Los neurocientíficos apuntan que esperar unos 90 minutos antes de tomar la primera taza de café del día podría marcar una diferencia notable en los niveles de energía, la concentración y el bienestar general. Ayuda a evitar el típico bajón de energía de media tarde, y además, puede hacer que el efecto estimulante de la cafeína sea más duradero y eficaz.

Aunque para muchas personas el café es el primer gesto automático tras apagar el despertador, la ciencia sugiere que ese hábito matutino podría estar jugando en contra del propio organismo.

Según investigaciones en neurobiología y endocrinología, respaldadas por expertos de la Universidad de Stanford y otros centros académicos, consumir cafeína nada más levantarse interfiere con los mecanismos naturales que el cuerpo activa para despertarse. 

El papel del cortisol

Al abrir los ojos por la mañana, el cuerpo libera de forma natural grandes cantidades de cortisol, una hormona conocida popularmente como la “hormona del estrés”, pero que cumple una función clave en este momento del día. 

Según Healthy Institute, este fenómeno, es denominado Cortisol Awakening Response que traducido es "Respuesta del Cortisol al Despertar". Alcanza su pico entre 30 y 45 minutos después de levantarse y es el responsable de activar el estado de alerta y concentración.

Tomar café durante ese pico reduce el impacto real de la cafeína, ya que el organismo ya está en modo “máxima activación”. Peor aún, algunos estudios en medicina psicosomática indican que la cafeína temprana puede alterar la producción natural de cortisol, haciendo que el cuerpo dependa cada vez más del café para ponerse en marcha.

El bajón de la tarde

Otro protagonista clave es la adenosina, una sustancia química que se acumula en el cerebro durante el día y genera la sensación de sueño. Durante la noche, sus niveles disminuyen, pero al despertar aún queda una pequeña cantidad residual.

La cafeína bloquea temporalmente los receptores de adenosina, creando una sensación de energía. Sin embargo, si se consume demasiado pronto, esa adenosina no se elimina, solo queda “en pausa”. Cuando el efecto del café desaparece, se libera de golpe, provocando el conocido bajón de energía a media tarde, algo que los estudios neurocientíficos han vinculado directamente con el consumo temprano de cafeína.

La regla de los 90 minutos

La recomendación de expertos como el neurocientífico Andrew Huberman, profesor en Stanford, en su podcast Humberlab es clara: esperar entre 90 y 120 minutos tras despertarse antes de tomar café. Ese margen permite que el pico natural de cortisol haga su trabajo y que la adenosina residual se elimine de forma más eficiente.

De este modo, la cafeína actúa como un refuerzo para un organismo ya activado, en lugar de como un “empujón artificial” nada más despertar. El resultado suele ser una energía más estable y sostenida a lo largo del día.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 