Una pareja de jubilados abandona su casa de 144 metros para irse a una de 42: "Teníamos mucho trabajo en la casa y el jardín"

Muchas personas sueñan con tener una casa amplia; sin embargo, hay quienes ven en esta situación un problema y prefieren simplificar las labores de hogar habitando un espacio más reducido. Una pareja de jubilados en Alemania es el claro ejemplo de esto, se trata de Heiko y Marion Klöppner quienes cambiaron su lugar de residencia hace unos meses, según informa el medio local HNA.

La pareja vivía en una casa espaciosa, sin embargo, conjuntamente decidieron mudarse el pasado septiembre a una casa de menores dimensiones. La edificación anterior contaba con 144 metros cuadrados, en contraste con el nuevo hogar, que tiene únicamente 42 metros cuadrados.

Felices con su nuevo hogar

"Ya teníamos bastante trabajo en la casa y el jardín, además del tráfico en las dos calles adyacentes", explica Marion Klöppner. Al encontrar un terreno en Scheden, un pequeño pueblo alemán ubicado en el distrito de Gotinga, la pareja no lo dudo por un segundo. "Vimos este terreno y supimos al instante: ¡Aquí es donde queremos vivir!", expresaron ambos.

La pareja ha donado varias de sus pertenencias a la Cruz Roja alemana. Respecto a ello, Marion manifiesta que, "te encariñas con las cosas y simplemente no quieres que se tiren. Y si puedes alegrar a los demás con ellas, es maravilloso". "Después, respiras aliviada y te sientes orgullosa de haberte deshecho", complementa su pareja.

"Nuestros nuevos vecinos nos recibieron de maravilla y tenemos todo lo que necesitamos en nuestro nuevo hogar. Hay un médico y un supermercado en el pueblo, paseamos todos los días y nuestra estufa de leña se instaló hace apenas unos días", aseguran. "Nos hemos quitado un peso de encima y por fin podemos respirar aliviados. Lo mejor es la infraestructura y la maravillosa vida en el pueblo. Todo lo que decidimos fue perfecto para nosotros", celebran.