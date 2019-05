Christian Gálvez, de 'Pasapalabra', cambia de cadena: el tema le ha valido las peores críticas

Polémica con otros historiadores

El estudio de Da Vinci le ha valido multitud de críticas a Gálvez ya que muchos historiadores lo han acusado de “intrusismo”.

El pasado mes de diciembre, Gálvez fue comisario de una exposición en la Biblioteca Nacional basada en la figura de Da Vinci. El Comité Español de Historia del Arte —entidad que agrupa a más de 500 catedráticos— tachó al comunicador de “intruso” por su exposición en la Biblioteca Nacional llamada Leonardo Da Vinci: los rostros del genio.

El profesor universitario y socio de CEHA, Benito Navarrete, fue uno de los más críticos, tanto con el presentador como con la exposición y remarcó que la crítica a la exposición de Gálvez debe centrarse en “una cuestión de rigor, no de intrusismo”.

“Lo que a mí me molesta es que se confunda a la gente y el concepto de autoridad. El señor Gálvez no es un ejemplo ante la sociedad, porque presume de cosas como que ha empezado magisterio y lo ha dejado, ha empezado filología y no ha terminado y pasa el tiempo jugando al fútbol y a la play. Ese no es el ejemplo que quiero para la sociedad”, afirmó.