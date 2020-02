Cómo sonreír en el trabajo puede ayudarte (y perjudicar) tu carrera profesional

Koldunov via Getty Images

Cuando aún estaba en el instituto, un profesor me dijo que tenía una gran sonrisa, de esas que realmente pueden iluminar una habitación. Fue un gran halago, aunque en ese momento no lo pensé demasiado

Sin embargo, a día de hoy pienso mucho en las sonrisas. En parte creo que es porque he sido padre y es increíble ver a mi hija sonreír. Mi estado de ánimo cambia al instante y no puedo evitar devolverle la sonrisa. Esto me ha llevado a reflexionar sobre la importancia de sonreír en el trabajo.

“Atender con una sonrisa” es una expresión que nos resulta familiar, ya que todos intentamos poner buena cara tanto a los clientes como a los compañeros de trabajo. Pero, ¿por qué, exáctamente, las sonrisas son tan poderosas y podemos encontrar formas de aprovechar el poder que tiene sonreír en el trabajo?

Un pequeño estudio sugiere que definitivamente hay mucho más en el acto de sonreír de lo que pensamos (Leonardo era consciente de ello cuando pintó La Mona Lisa). Una sonrisa tiene el poder de cambiar cómo vemos el mundo y cómo los demás nos ven. Pero hay un truco: la sonrisa debe ser auténtica, y esto es más fácil decirlo que hacerlo.

La teoría del feedback facial

Charles Darwin puede ser sinónimo de la ciencia de la evolución, pero también estaba interesado en otro tema: las sonrisas.

En el siglo XIX, Darwin desarrolló una idea que a la larga los científicos llamarían “la hipótesis o teoría del feedback facial”. Él decía que el simple acto de sonreír puede hacerte feliz, mientras que fruncir el ceño puede hacer todo lo contrario.

Adelante, haz la prueba. Moldea tu cara con una gran sonrisa y verás cómo te sientes mucho mejor. Desde la época de Darwin, los psicólogos han recurrido a innumerables experimentos para probar esta hipótesis. Uno de los estudios más conocidos y citadosfue publicado en 1988. En él los investigadores engañaban a un grupo de personas para que sonrieran mientras sostenían un bolígrafo entre los dientes. Después se pidió a los participantes que valorasen cómo de divertida era una serie de dibujos animados. Todos aquellos que habían estado “sonriendo” constantemente consideraron que los dibujos eran más divertidos.