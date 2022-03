La OTAN niega la zona de exclusión aérea de Ucrania pero ¿y la Cúpula de Hierro de Israel?

Y fue entonces cuando reclamó a los parlamentarios israelíes que exijan al Gobierno acciones más contundentes, como prestar asistencia militar a Ucrania -incluyendo munición y la Cúpula de Hierro- e imponer sanciones contra Rusia, algo que Israel aún no ha hecho para no arriesgar la delicada alianza geoestratégica que mantiene con el Kremlin en Siria. “Todos saben que sus sistemas de defensa antimisiles son los mejores… y que definitivamente pueden ayudar a nuestra gente, salvar las vidas de los ucranianos, de los judíos ucranianos”, recordó.

Por el momento, su petición ha caído en saco roto, y eso que la prensa de Estados Unidos y de Israel sostiene que la Administración Biden ha mediado para que la Kipat Barzel, como se la conoce en hebreo, sea vendida a Ucrania. No sólo es por el ascendente que EEUU tiene sobre Israel, sino porque Washington ha puesto dinero para el desarrollo de la cúpula israelí, desde sus inicios e incluso ahora, suministrando dinero para municiones, por ejemplo. La Cúpula de Hierro no es la panacea a corto plazo, Rusia es muy poderosa, pero podría ser una herramienta importante si la guerra se prolonga.

Para no enfadar a Rusia

“Si hay un país occidental que tiene la capacidad, tanto militar como civil, para ayudar a Ucrania a proteger a los civiles, este país es Israel, pero desafortunadamente, prefiere no hacerlo”, denuncian en un artículo en el diario israelí Haaretz Anna Getmansky y Eugene Finkel, profesores de Relaciones Internacionales. Explican que “Israel ya vendió la Cúpula de Hierro a varios países, incluido Azerbaiyán , que la usa para protegerse contra los misiles fabricados en Rusia”, por lo que Ucrania no está pidiendo algo excepcional.

“Israel incluso está dispuesto a proporcionar la Cúpula de Hierro a los Emiratos Árabes Unidos. Esto plantea la pregunta de por qué la Cúpula de Hierro, o cualquier otro componente de la estructura de respuesta de Israel, no se ha desplegado en Ucrania, a pesar de las repetidas solicitudes de este último”, denuncian los autores. Recuerdan que los pasos dados por Tel Aviv están siendo cambiantes: primero “reacio a criticar abiertamente la agresión de Rusia”, aunque la acabó condenando en la ONU, pero luego no quiere hacer “nada que pueda provocar la ira de Moscú”. Sus intentos de mediación no han tenido éxito hasta ahora. Está ofreciendo asistencia humanitaria a Ucrania, “pero el país es reacio a aceptar refugiados ucranianos no judíos”.