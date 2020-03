Jorge Javier Vázquez, muy contundente: "He sido víctima de un partido político"

Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame, ha contado este lunes en pleno directo lo que le sucedió este sábado tras entrevistar a algunas políticas españolas.

El presentador ha explicado que en Sábado Deluxe entrevistó a la ministra de Igualdad, Irene Montero y la edil madrileña de Ciudadanos, Begoña Villacís, entre otras, con motivo de la crisis por el coronavirus.

Vázquez ha afirmado que se ha quedado estupefacto después de leer los mensajes que recibió en redes sociales mientras hacía estas entrevistas: “Me ponían los pelos de punta”.

“El coronavirus se está utilizando para dividir a la sociedad. Si doy paso a la ministra portavoz o a Irene Montero entienden que no debo escuchar sino darle hostias hasta en el cielo del paladar y tampoco es mi cometido”, ha afirmado el presentador.

El conductor de Sálvame ha reflexionado sobre el papel “beligerante” que se vive en la sociedad y que recibió por parte de algunos compañeros de profesión: ”¿Tú crees que el Gobierno quiere matar a la gente?”.

Finalmente, Vázquez ha señalado que es “víctima” de un partido político que utiliza vídeos suyos “totalmente descontextualizados”: “Ya saben a qué partido político me refiero y intento por todos los medios jamás nombrar a ese partido político. Ustedes pueden saber qué partido político es. Creo que no debemos entrar al juego y no lo vamos a hacer”.