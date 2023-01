Juan Lobato (PSOE): "Ayuso está perdiendo votos por todos lados"

Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid y portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, tras la entrevista. AURORA PASCUAL / EL HUFFPOST

Cuando Juan Lobato (Madrid, 1984) aparece por la redacción de El HuffPost, lo primero que llama la atención es su rostro. Luce una barba de varios días poco habitual en él —suele ir afeitado— que ya se le pudo ver en sus apariciones públicas de los últimos días de diciembre, tanto en los medios como en sus redes sociales.

El líder del PSOE madrileño ha hecho un hueco en sus días de descanso navideños para atender a este diario a las puertas de un año 2023 que se promete intenso, con unas elecciones autonómicas a las que concurrirá como candidato socialista.

Publicidad

También para hacer balance del recién acabado 2022, en el que tuvo que gestionar la recuperación de un partido tocado por los malos resultados que cosechó en los comicios del año 2021, cuando los socialistas pasaron de ser primera fuerza a tercera.

En ese tránsito, también se ha conocido la designación de la ministra de Industria, Reyes Maroto, como candidata socialista a la Alcaldía de Madrid. Una elección controvertida que Lobato defiende poniéndola en contraste con los anteriores aspirantes del PSOE madrileño.

¿Ha tenido tiempo de descansar?

Pues sí, la verdad que en Navidad con tres niños y la mayor de cinco años, pues uno se tiene que absorber por el espíritu navideño. Sí ha dado tiempo, hemos hecho alguna cosa puntual la semana pasada, pero sí, lo he aprovechado bastante con los peques.

¿Es posible desconectar siendo político?

Sí, sí. Fíjate, vengo de ser alcalde y ahí es bastante más difícil, porque siempre están pasando cosas en el municipio, que si la farola rota, que si el bache. Siempre te están llegando peticiones de vecinos. Pero ahora sí, lo he conseguido.

Publicidad

Fin de año, ¿qué balance hace del 2022 en Madrid?

Primero hago el balance nuestro de trabajo en el partido. Estoy bastante contento con cómo la organización ha respondido en un año muy complicado después del resultado electoral del 2021, en el que había que levantar la cabeza, salir adelante, ponernos las pilas y empezar a funcionar. Ha sido un año muy bueno, hemos tenido iniciativa permanente, hemos marcado el ritmo político en Madrid con mucha fuerza. Hemos podido hacer mucha acción política y poner encima de la mesa el modelo alternativo que tenemos para Madrid. Así que, contentos con cómo hemos asumido esa responsabilidad.

“El PP supo interpretar bien el hartazgo generalizado, pero el momento ahora es otro”

A nivel de región ha sido un año decepcionante, de transición. Nos encontramos otra vez con una presidenta y un PP que no les preocupa nada gestionar Madrid. En cuatro años han aprobado unos Presupuestos. Este año Ayuso ha perdido seis meses en pelearse con Casado por los “contratos inmorales” que les llamaba, y otros seis meses en pelearse con Feijóo para moverle la silla y empeñarse en quitarle ese carácter de moderado que tenía el hombre, que se lo ha cargado en estos seis meses.

En noviembre anunciaron la candidatura de Reyes Maroto a la Alcaldía de Madrid, ¿cómo percibe en el electorado que han recibido su nombramiento?

Es una propuesta seria y contundente, por fin. Lo digo como autocrítica. Han pasado ya algunas décadas en las que necesitábamos como partido definir a una persona que quisiera dedicarse diez años a Madrid, que tuviera la ambición y las ganas de currarse la ciudad. De poner encima de la mesa ese modelo de ciudad ambiciosa y con objetivos claros. Esa persona es Reyes Maroto. Una mujer que se vino a Madrid siendo una niña, con 18 o 20 años, a estudiar la carrera, a vivir en Usera. Ha estado estas décadas viviendo y trabajando en Madrid. Yo fui compañero suyo en la Asamblea entre el 2015 y el 2019. Es una gestora de diez. Una ministra con la experiencia y los éxitos de gestión que ha tenido estos años en el Gobierno de España. Que es lo que necesita el Ayuntamiento: un gestor serio, que quiera dedicarse a Madrid, que limpie la ciudad y que ponga un modelo de ciudad al que aspirar, que se ha perdido en estos años de Almeida.

Publicidad

Ha dicho que es autocrítico y que Reyes Maroto sí quiere dedicarse a Madrid y las ganas de trabajarse la ciudad, ¿es que los anteriores candidatos no querían?

Bueno, hemos tenido los ejemplos que hemos tenido en los últimos 20 años. Candidatos que al final no dedicaban largas etapas de su vida a la ciudad de Madrid, que a los pocos meses dejaban el cargo para irse a otras responsabilidades o a ninguna otra responsabilidad, sino que daban por finalizada su etapa. Esta vez en el partido lo tuvimos claro. Hace falta alguien que se quiera dedicar, que vaya a estar 10 o 12 años de su vida haciendo ciudad. Yo he sido alcalde y los municipios necesitan tiempo, dedicación, estar presente en el día a día en todos los territorios y escuchando a la gente. Eso es lo que está haciendo Reyes Maroto y es lo que creemos que necesitaba el PSOE y la ciudad de Madrid.

Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid, durante la entrevista. AURORA PASCUAL / EL HUFFPOST

Es una de las ministras menos conocidas del Gobierno, ¿no temen que eso pueda ser un problema de cara a la campaña?

Publicidad

Es mucho más conocida que muchos candidatos que hemos tenido y mucho más que Ayuso y Almeida cuando se presentaron a presidenta y alcalde. Es más conocida que muchos otros políticos, menos que otros ministros, evidentemente. Pero quien la conoce, quien sabe de su gestión, la valora muy positivamente, porque se ha dedicado de verdad a resolver problemas. A gestionar que se salvaran empleos de grandes industrias que iban a cerrar, aplicar los fondos europeos con cabeza en sectores estratégicos de futuro... Eso es lo que necesita una ciudad como Madrid.

Ha hablado de Maroto como una política que se va a dedicar durante diez años a Madrid, ¿quiere decir esto que es un proyecto a largo plazo, que no se ganen las elecciones este año y que es para más adelante?

No, el plan es que gane las elecciones y que sea alcaldesa diez años. Es el horizonte lógico de gestión de una ciudad. Aquí la clave es tener gente que quiera dedicarse. Es que tenemos un alcalde que a los tres días se fue de portavoz nacional del PP y se olvidó de los ciudadanos. Tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid que, gane o pierda, nadie se cree que vaya a seguir en la Comunidad, porque todos saben que le quiere mover la silla a Feijóo y dedicarse a otra cosa, y que tiene olvidados los problemas de los ciudadanos. A Maroto y a mí es evidente que nos apasiona la ciudad de Madrid y la región de Madrid, que queremos dedicarnos a esto, porque nos gusta y sabemos el potencial que tiene Madrid. Eso es lo que necesita la gestión de la política en cualquier sitio, gente que quiera dedicarse a eso y que no lo use como un trampolín para otras cosas, que es lo que está haciendo Ayuso cada día.

“En el PSOE hemos tenido los ejemplos que hemos tenido en los últimos 20 años, candidatos que no dedicaban largas etapas de su vida a la ciudad de Madrid”

Publicidad

Las encuestas, salvo el CIS, le sitúan a usted en tercera posición...

Bueno, salvo el CIS y otras muchas.

La última que hemos conocido del CIS les sitúan en segunda posición, imagino que es una buena noticia para ustedes, sin embargo sigue Ayuso por delante, ¿cree que puede darse la vuelta esta situación en los meses que quedan por delante y, sobre todo, cómo pretende hacerlo?

Pues sí, por supuesto. Pretendemos hacerlo es explicándole a esa mayoría de demócratas con convicciones sociales que hay en Madrid, que es una mayoría clarísima, que tenemos un proyecto de verdad para darle el relevo a Ayuso y al PP después de 28 años. Que hace falta regeneración y gente que se dedique a las cosas del comer, a los temas que nos preocupan de verdad a las familias: la conciliación, la sanidad, la educación... Hemos tenido un año en el que hemos puesto esto encima de la mesa. El pacto por la salud que presentamos en enero, las ofertas que hicimos en transporte público en esa tarifa plana única, el cambio de la FP para no dejar tirados a 33.000 jóvenes como ha pasado este año. Ese modelo alternativo, basado mucho más en propuestas que en insultos y más en argumentos que en ataques personales, nos ha dado que estemos contentos con las tres últimas encuestas que hemos visto. A mí no me dio la depresión cuando entré de secretario general hace un año y nos daban peor que los resultados electorales, ni me entra la euforia porque haya tres encuestas que nos den posición de gobierno y ser el partido hegemónico en la izquierda. Lo que me da es confianza en que la gente valora mucho más el respeto, la educación y las propuestas que los insultos permanentes y los ataques.

En una entrevista reciente dijo no compartir al votante socialista que votó a Ayuso pero sí comprenderlo. ¿Qué saca en claro de ese cambio en el electorado del PSOE?

Lo que saco es que hubo un momento histórico en este país y en esta comunidad. Hubo unas elecciones en un momento en que psicológicamente estábamos todos saturados. Habíamos pasado por confinamientos, no poder salir de casa, no poder ver a amigos ni familiares. Hubo un momento de saturación mental en el que justo hubo unas elecciones en Madrid y mucha gente decidió votar por superar una situación y olvidarse de lo que había pasado. Eso, siempre lo he reconocido, lo supo interpretar bien el PP. Ese hartazgo generalizado y cabreo que todos teníamos, y me incluyo. Ahora bien, a partir de ahí, este momento es otro y hay que dar soluciones. La gente va a su centro de salud donde iba desde hace 40 años con el hijo malo y se encuentra que no hay médico. O están en listas de espera hoy en Madrid 930.000 personas frente a las 600.000 que había cuando entró Ayuso. Esos son los problemas de verdad, los que hay que solucionar. Para eso estamos. Superado ese momento de saturación, toca dar soluciones a problemas de verdad y a lo que nos preocupa a las familias y a las empresas en Madrid.

Publicidad

Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid, durante la entrevista. AURORA PASCUAL / EL HUFFPOST

¿Es Madrid de derechas?

En absoluto. ¿Quién ganó en las últimas elecciones generales? El PSOE ganó con un millón de votos. ¿Quién ganó las últimas elecciones autonómicas salvo estas extraordinarias? Las ganó el PSOE. ¿Quién gobernaba la ciudad de Madrid hasta las últimas elecciones? Manuela Carmena, que era una alcaldesa progresista. Es que los datos son tozudos. En 2015, Gabilondo no fue presidente por un escaño y porque la izquierda a la izquierda del PSOE fue dividida y se quedó IU con un 4% y no entró. En 2019 no siguió Carmena de alcaldesa por la división de la izquierda a la izquierda del PSOE. Si no, sería alcaldesa. Es decir, que hay una mayoría de demócratas con convicciones sociales que creen que lo que merece la gente es progresar y avanzar en la vida y que quien se esfuerce le vaya mejor, que es lo que defiende el PSOE. Esa es la mayoría a la que queremos representar con orgullo.

Ayuso no ha conseguido sacara adelante los últimos Presupuestos, se está enfrentando a protestas sociales, alguna cara a cara, ¿estamos ante el momento más bajo del mandato de la presidenta madrileña?

Publicidad

Lo que dicen esas encuestas que ni me dan depresión ni euforias es eso claramente, que tocó su techo y ahora está en bajada. El tema es cuál es la velocidad de bajada. Es evidente la respuesta social, claro. El problema son los datos. En Madrid, en toda cena navideña, había alguien en lista de espera sanitaria, o un chaval sin plaza de FP, o un autónomo esperando una resolución judicial, que hay medio millón esperando. Al final eso no lo puedes ocultar. Puedes tener un equipo de guionistas buscando la frase divina de la semana durante todo un año. Pero al final se acaba el año y ahí están las listas de espera, los chavales sin plaza de FP o la justicia como está en Madrid. Eso es inevitable.

“En absoluto Madrid es de derechas”

Los médicos han suspendido la huelga hasta el 11 de enero, pero la situación sigue siendo la misma. ¿cuál será su propuesta para solucionar el problema de la Sanidad en Madrid, que también se extiende a otras comunidades?

Esto no se soluciona con pataleos e insultos y gritos, sino con soluciones alternativas, serias y solventes. Hace un año propusimos el pacto por la salud a la presidenta y al resto de grupos con dos pilares básicos, la prevención y promoción de la salud y la atención primaria, que es justo lo que ha colapsado. Ojalá hubiera hecho caso Ayuso hace un año. No lo hizo y mira el desastre. Los disparates de rectificaciones en materia sanitaria que nos han llevado a donde estamos, la peor situación en décadas en la Comunidad de Madrid. Hace dos meses presentamos un plan para el rescate de la Sanidad Pública en Madrid elaborado con profesionales de la gestión sanitaria a los que hemos pedido ayuda para salir de este punto en el que estamos. Y yo le reitero a Ayuso, estamos en un año de transición. Lo lógico es que nos sentáramos y acordásemos una serie de medidas para estos seis meses y luego, quien gobierne, que ponga encima de la mesa su modelo. Pero ahora, cayéndose el sistema, pongámonos de acuerdo mínimamente en cómo debemos sostener la situación. Es el reclamo y la llamada de atención que le hago a Ayuso para que entre en sensatez.

¿Cuáles serían las medidas concretas para sostener el sistema?

En el plan de rescate proponíamos varias cosas. Primero, mantener los servicios de urgencias extrahospitalarias como estaban hace tres meses, que venían dando servicio desde hace 40 años. Es que no cerraron ni una noche durante la pandemia ni durante Filomena. Ahora te encuentras que a tu hijo le duele el oído a las tres de la mañana y no puedes ir al centro de salud donde has ido toda la vida y tienes que ir al hospital. Segundo, ampliar un 10,5% el presupuesto. No es una cifra caprichosa. Madrid es la región más rica, la que tiene más recursos. Se trata de pasar de estar los últimos a estar en el nivel medio de España con ese aumento. Esta medida te permite poner recursos para contratar profesionales sanitarios en lugar de despedir a 6.000 como pasó hace ocho meses. Le dije a Ayuso que iban a hacer falta y se ha comprobado. Estas y otras medidas concretas pueden servir para poner en marcha un sistema que nos dé tranquilidad y seguridad a las familias.

Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid, durante la entrevista. AURORA PASCUAL / EL HUFFPOST

¿Cree que le puede beneficiar a Ayuso el enfrentamiento con Vox?

Es que es incalculable. Creo que tuvo votos muy diversos y ahora está perdiendo votos por todos lados: gente más moderada, gente más radical... Es que no creo que la política se trate de hacer cálculos. Si ella está calculando ser más dura y más radical para quitarle votos a Vox y mantener la primera posición, esos cálculos no funcionan. Lo que funciona de verdad es dedicarse a las cosas del comer. La gente quiere es tener un buen trabajo, un buen cole para los hijos, una sanidad para estar tranquilo. Los cálculos de me hago más o menos radical para ver qué votos saco mañana, puede funcionar en el corto plazo, pero en el medio, sinceramente, creo que le va a ir mal.

No puedo evitar preguntarle por la reforma del delito de malversación. Usted se ha situado con el sector crítico del partido en este asunto.

Publicidad

Como fui el primero, no hay sectores. Es el sector mío, que es mi opinión personal.

Bueno, pues se le han sumado a usted en ese sector ¿por qué no le gusta la modificación legal?

Mi opinión es la misma que el primer día y fue una opinión tan natural y espontánea como todas. Yo no canto argumentarios, esto lo sabe todo el mundo que me conoce. Tengo mi opinión y en este tema, justificada y casi por escrito, porque he publicado mucho sobre temas de corrupción. Aparte de que, profesionalmente, soy técnico de Hacienda del Estado y por eso lo dije, que con dinero público cero bromas. Y los corruptos, sean del PSOE, del PP o del independentismo catalán, ni un día menos de condena. Ahí no podemos movernos ni un milímetro. Por eso planteé en el diálogo normal en un partido democrático y federal como es el PSOE, que era necesario introducir algún elemento de endurecimiento de la persecución de la corrupción. Fruto de ese debate estoy contento que se haya introducido la figura de enriquecimiento ilícito, con la que se habría podido juzgar a Ignacio González o a Granados.

“Ayuso tocó su techo y ahora está en bajada. El tema es cuál es la velocidad de bajada”

Es una buena línea, lo tengo claro. Al final se ha llegado a un punto de equilibrio lógico en el que se diferencia entre quien malversa para llevárselo a su casa, sus amigos o su partido, del alcalde que tiene dinero para un polideportivo y se lo gasta en un colegio. Son casos distintos y la gente lo entiende. Yo de eso no estoy en contra y me parece lógico. Introducir la nueva figura es un buen mensaje a la sociedad y que ayuda a perseguir algunos casos como los del PP de Madrid.

¿Teme, como dice Page, que pueda haber rebaja de condenas a corruptos como con la ley del sólo sí es sí?

Publicidad

Con corruptos espero que no, sinceramente. Porque la medida está pensada para mantener las penas de los corruptos como estaban, introducir la nueva figura para quienes se han llevado más de un cuarto de millón, y donde se toca es para los casos donde el dinero iba para un polideportivo y va para un colegio. Espero que la interpretación que hagan los jueces no genere ningún tipo de menor pena a los corruptos de verdad.

¿Cree que el Gobierno lo hace para contentar a los independentistas?

Pues no lo sé. Antes de 2015 estaba introducida esa diferenciación que, por cierto, está en la norma portuguesa, en la italiana, en la francesa... En todos los países de nuestro alrededor, por lo tanto no es ningún disparate. Y la nueva figura que se introduce, la del enriquecimiento ilícito nuevo, no sé si les viene bien a los independentistas catalanes o mal. Yo creo que no les afecta, sinceramente.

“Con la reforma de la malversación al final se ha llegado a un punto de equilibrio lógico”

¿Compartió la expulsión de Joaquín Leguina?

No participé en ella, pero no me gusta el desenlace. Me hubiera gustado más que hubiera rectificado, pedido disculpas y mostrado su apoyo al partido. De esa manera se habría evitado, como en otros casos, el expediente de expulsión. No fue así. Es verdad que lo que dijo Leguina en algún momento es razón de expulsión. Por lo tanto, el expediente hay que tramitarlo salvo que hubiera habido esas disculpas públicas que, a mi juicio habría sido lo deseable.

Quedan cinco meses para las elecciones, ¿se ve presidente?

Sí, me veo y cada vez más. Tenemos un equipo al que se está sumando muchísima gente. Hemos pedido mucha ayuda, sinceramente, a profesionales de diferentes sectores de la sociedad, de la empresa, de la economía, del mundo académico. Y están respondiendo porque ven que después de 28 años hace falta regeneración, sangre nueva y que esto empiece a funcionar, que Madrid tiene un potencial tremendo y tenemos claro que hay que sacárselo.

Publicidad

Ha estado recientemente con empresarios, ¿qué le han dicho?

Bueno, recientemente, desde el minuto uno. De hecho, la primera llamada como secretario general fue al presidente de los empresarios, a Miguel [Garrido de la Cierva, presidente de CEIM], para decirle que nos tenía que echar una mano, que a Madrid hay que sacarle todo el provecho que tiene. Con empresarios me veo prácticamente cada semana, desde grandes empresas Ibex a pequeños comercios y hostelería de las visitas que hago por barrios de Madrid y por distritos de la comunidad. El mensaje es el mismo para todos: que esta comunidad tiene que sacar todo lo que tiene. Y tiene mucho más de lo que estamos sacando. Los empresarios nos ven como un partido serio, con propuestas claras y solventes. Les traslado propuestas de verdad, con medidas concretas de verdad, no filosofía. Hay que hablar de los temas del día a día y cómo darles oportunidades. En eso voy a ser siempre serio.

Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid, durante la entrevista. AURORA PASCUAL / EL HUFFPOST

¿Qué impresión le dan de la situación económica en Madrid?

Hemos estado reunidos con todos los sectores, pero últimamente me he reunido con hostelería y cultura. Están contentos porque ha sido un gran trimestre. La economía y el empleo han funcionado. ¿Que ven mayores posibilidades? Claro. Hay que echar una mano en ciertos sectores estratégicos, que crean empleo de calidad y que retienen talento como los tecnológicos. Nos dicen que no tienen jóvenes profesionales. Y les digo, ¿pero cómo puede ser si hay 33.000 chavales que han querido hacer FP este año, muchos en ramas tecnológicas, y se han quedado sin plaza en la comunidad? ¿Cómo puede haber un desempleo juvenil alto, 33.000 chavales que quieren formarse y las grandes empresas diciéndonos que no hay jóvenes profesionales en Madrid? Eso hay que romperlo y lo puede hacer la Comunidad de Madrid creando las plazas de capacitación profesional y FP que hacen falta. Es el plan que presentamos para capacitar a un cuarto de millón de jóvenes en dos años, un plan económico y rentable, autofinanciado con los ingresos que genera y hecho de la mano de los empresarios en Madrid.

Se viene un año muy intenso, ¿qué le pide al 2023?

Que seamos quienes somos, que actuemos con naturalidad, que propongamos las cosas que llevamos pensando, reflexionando, escuchando, entendiendo durante estos años que hemos venido trabajando en la comunidad. Y que nos dejemos de numeritos y de historias. Se me conoce poco por insultar y por atacar. No he llamado “gentuza” a nadie en mi vida y menos a un rival político. Eso le pido a 2023, que nos dediquemos a los problemas de la gente, con propuestas concretas y nos dejemos de historias y numeritos sobre temas que nada tienen que ver con la vida de verdad de los madrileños, de las empresas y de las familias.

Un mejor ambiente en la Asamblea, ¿no?

Por mi parte siempre. A mí no me habréis oído insultar. Pero es verdad que allí te encuentras el panorama que es. Se han llegado a decir cosas... la ropa que llevas, el peinado que llevas. Sinceramente, no lo entiendo. Al final eso se traduce en la sociedad. A mí me gustan los futbolistas educados y respetuosos, porque lo ven los niños y contagia. Los políticos igual. Yo que mis hijos pongan la tele, salga el Telediario y haya dos políticos insultándose y digan ‘eso es en lo que trabaja papá’. ¡Hombre, por favor! Todo lo contrario, que tenemos que dar ejemplo. Y además, ser naturales. Si la realidad es que somos gente normal, que nos llevamos bien con unos, mejor con otros, pero gente normal que tenemos ideas y queremos cambiar cosas.

¿Qué le habría regalado a Ayuso por Reyes?

Uf, pues no lo he pensado. Si fuera malo, le podría regalar un cuadro con los datos de las listas de espera sanitarias. Si fuera bueno, unas entradas para una obra de teatro interesante para ir los dos a verla.