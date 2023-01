Le pregunta a Sémper qué opina que llamen “etarras” a los Bildu: la respuesta, mejor verla

Por eso, la periodista de RTVE, Silvia Intxaurrondo , le ha preguntado a Sémper que, basándose en las declaraciones de Feijóo, se entiende que “debe gobernar el partido más votado aunque este no consiga la mayoría en escaños”.

Para no dar lugar a dudas, Intxaurrondo ha insistido en la mencionada proposición de la formación azul y ha vuelto a preguntar lo mismo, recibiendo esta rotunda respuesta de Sémper: “Sí. Nosotros creemos que sería razonable que quien fuera el próximo presidente del Gobierno fuera el candidato de la lista que más votos ha obtenido y que ha ganado las elecciones”.

“Se lo digo porque, Pedro Sánchez, cuando ganó las elecciones en abril de 2019 , tuvo que repetirlas a pesar de ser el partido más votado porque no conseguía sumar los escaños para formar Gobierno. En ese caso, el PP no le dejó gobernar”, ha indicado la periodista.

A continuación, Sémper se ha escudado en las peticiones de los socios políticos del actual Ejecutivo para denunciar así los pactos de Sánchez: “Debes llegar a acuerdos en beneficio del país. Lo que no puede ser es que confluyan organizaciones políticas que no tienen nada que ver y que no comparten el objetivo común de gobernar el país”.