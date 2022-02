Los escenarios posibles para evitar una guerra en Ucrania

Ya est谩 pasando, en parte. 鈥淟as unidades de las circunscripciones militares Oeste y Sur que cumplieron sus misiones ya empezaron a montar en trenes y camiones, y hoy se dirigir谩n a sus guarniciones鈥, declar贸 el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, 脥gor Konash茅nkov, esta ma帽ana. Entre 100.000 y 150.000 efectivos se calcula que han llegado a concentrarse en la espinosa frontera con su vecino.

Ahora empieza la pelea por el relato. El ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, declar贸 de seguido que no se debe a la 鈥渉isteria鈥 de Occidente, ya que estaba programado. 鈥淟o hacemos independientemente de lo que otros piensan e independientemente del terrorismo informativo que se est谩 produciendo鈥, dijo, en alusi贸n a las informaciones en medios occidentales sobre una pronta invasi贸n rusa de Ucrania, incluso esta semana. Rusia, insiste, est谩 en su derecho de comenzar y terminar ejercicios militares en su propio territorio de acuerdo con sus planes, que es lo que lleva diciendo semanas que est谩 haciendo, sin intenci贸n de invadir Ucrania, por m谩s que sea eso lo que dicen los informes de Inteligencias como la estadounidense y la brit谩nica.

El repliegue puede darse por dos motivos: Mosc煤 destensa o el bloque EEUU-OTAN se impone. O un poco de todo. 鈥淧utin est谩 consiguiendo en parte lo que desea, que es obligar a Occidente a repensar el modelo de defensa de esa parte de Europa, que entiende amenazante鈥, se帽ala el investigador Patrick Sanders, colaborador del Real Colegio de Estudios de la Defensa de Reino Unido.

鈥淪iempre hay un elemento de disuasi贸n que fuerza al debate. Si Washington dice que habr谩 50.000 muertos puede ser excesivo, pero pone de manifiesto la gravedad que tendr铆a la peor guerra europea en 75 a帽os. Eso no es popular. A ello se suman las amenazas de sanciones internacionales por parte de EEUU y Europa, que en las calles rusas no est谩n sentando bien porque se esperan fuertes. Putin se puede plantear si el coste de hacerse con una tierra que entiende suya y que no quiere cercana a Occidente es demasiado grande鈥, a帽ade.

A su entender, todo depende de los 鈥渃谩lculos鈥 que haga el Kremlin en cuanto a desgaste interno, coste militar y civil, econom铆a da帽ada por sanciones... 鈥淪abe que la OTAN no puede entrar directamente en el conflicto, pero Ucrania es un pa铆s inmenso, Rusia tiene muchos medios pero no tantos soldados y mantener un conflicto abierto mucho tiempo sabe que es un error鈥, indica.