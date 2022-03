Los socios de Sánchez piden contundencia con las insolidarias eléctricas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la sesión de control celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados. JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

“¡Vaya semanita!”, comentas a la puerta del hemiciclo a diputados y ministros que van saliendo. “Últimamente son todas” responde la mayoría. “Al Gobierno se le nota el desgaste, mira las caras del Ejecutivo” insisten algunos de los socios de Sánchez en esta legislatura, preocupados también por la presión. “A Bolaños se le ve agotado en las reuniones que estamos teniendo esta semana, mientras que Yolanda aguanta el tipo”, dice uno de los socios parlamentarios.

La mayoría que sustenta al Gobierno sí que cree que Sánchez va a llegar al día 29 con las medidas, siempre que alcance un acuerdo con los transportistas y sea contundente con las eléctricas. “El presidente es un hombre templado, que no va a perder los nervios porque las decisiones que se tomen ahora deben tener continuidad. Si se bajan los impuestos, ¿cómo se van a financiar las políticas públicas? Se está preparando un decreto ley de calado, y eso lleva su tiempo. Estamos hablando de días. Si se aprueba el 29, el 30 entrará en vigor. Las medidas se comenzarán a aplicar antes que en Francia, porque aunque Macron ya las haya anunciado -está en campaña- hasta el 1 de abril no se activarán”, explica una fuente de Moncloa.

Si alguien pensaba que la ira de los transportistas, la desesperación de los agricultores y los ganaderos, el temor que empieza a invadir a los consumidores ante algunos estantes vacíos -hay quien asegura que están así para la foto-, iba a alterar los decibelios de la voz de Pedro Sánchez, se equivocaba del todo. El presidente ha sido el pez frío que le acusan sus adversarios de ser; sus colaboradores defienden que “no es frialdad, es tranquilidad”.

El anuncio de que habrá un acuerdo con el sector del transporte esta semana no ha bastado. Y la duda de la calle se ha trasladado a los pasillos del Congreso de los Diputados y a la mayoría parlamentaria que la sustenta. ¿Es consciente el presidente del Gobierno de la realidad interna del país o pierde la noción andando por los despacho de Bruselas y de sus colegas, buscando apoyos para separar y bajar el precio del gas, que parecen imposibles?

Tanto Gabriel Rufián (ERC) como Íñigo Errejón (Más País) han pedido al Gobierno que tome medidas ya sobre las eléctricas, que “se están forrando” denuncia el líder de Más País en la tribuna. Errejón nos explica luego que hay opciones para limitar los beneficios de las eléctricas, como intervenir para imponer un precio tope o fijar un precio regulado al gas, además de aumentar el impuesto sobre beneficios. A Errejón, que no tiene dudas en su apoyo al Gobierno, le preocupa que Sánchez no haya sido capaz de explicarse con sus socios en las reuniones que han mantenido, porque “o no quieren contar nada o no saben qué hacer”.

La misma impresión de esa reunión han sacado Joan Baldoví (Compromís) o Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos. “Edmundo Bal y María Muñoz les llevaron nuestras propuestas. Ellos no proponen nada. El presidente hoy no ha dicho nada y en esta situación, eso es inaceptable. Ya es tarde para que tomen medidas” añade el diputado de Ciudadanos, quien a la pregunta de cómo va a tomar medidas sobre el gas o las eléctricas sin la UE, responde que “eso es asunto del Gobierno. Ellos gobiernan”.

Nadie debería olvidarse que fue el ministro Soria, del gobierno de Rajoy, quien estableció las bases del sistema vigente para favorecer descaradamente a las eléctricas, por eso el PP y Vox votaron en contra el pasado septiembre del decreto del Gobierno para recortar beneficios a las eléctricas. “Claro que con las eléctricas se puede hacer más. Después de la reunión descorazonadora de ayer, lo mínimo que se podía esperar es que tengan solidaridad por el momento en que estamos. Son como los bancos durante la crisis financiera. Y claro que el Gobierno puede hacerles ser solidarios si ellos se resisten. Porque siempre es el Estado el solidario y por tanto los ciudadanos los que pagamos” dice Joan Baldoví de Compromís.

Dentro de los muros del Congreso hay inquietud, pero también la convicción de que no sirve de nada tomar medidas ipso facto. Ferrán Bel, el diputado del PDeCAT que ya lleva muchas milis en Madrid, advierte de que el Gobierno no puede topar los precios del gas ni de la luz sin el acuerdo de la UE y opina que Pedro Sánchez “es consciente de la situación. Y aunque hace tiempo que no hablo con él, lo que está claro es que los ministros con los que he hablado están muy preocupados. Hacer números es muy complejo después de la pandemia. No se pueden tomar medidas precipitadas que son soluciones para hoy y problemas para dentro de unos meses”.

En esa dirección opina Alfonso Gómez de Celis, el vicepresidente del Congreso de los Diputados, que alza las cejas ampliamente, al interrogarlo sobre si el presidente ha perdido el norte de los hechos en el abastecimiento y las carreteras españolas, mientras negocia por Europa: “Ni mucho menos. Pero las cosas no van a la velocidad que pedís, que los medios exigen. Hay que pensar bien las medidas. Ya ha dicho el presidente que esta semana se arregla el transporte. Calma”.

Puede que en determinadas circunstancias mantener la sangre fría, como una anguila escurridiza que no se deja arrastrar, tal y como se dice del presidente, sea una ventaja para hacer política. Pero hay jornadas, como la de esta mañana, que el aplomo -o el cansancio- de Pedro Sánchez aumenta el desánimo entre la ciudadanía.