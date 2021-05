Marruecos sigue tensando a España: espera "actos" y no "palmaditas en la espalda" para resolver la crisis

Marruecos no da por superada la crisis política con España y asegura que sigue esperando “actos” que vayan más allá de “palmaditas en la espalda”. Así se ha pronunciado este jueves un alto cargo de la diplomacia marroquí por el enfrentamiento diplomático entre ambos países que, defiende este representante, no tiene que ver con una cuestión migratoria, sino con la acogida del líder del Frente Polisario en suelo español.

En declaraciones al portal Le360, considerado el diario de cabecera de la monarquía alahuita, este alto representante no identificado ha asegurado que “la crisis tiene por nombre Brahim Ghali y no Ceuta”, defendiendo que Rabat no ha actuado “por emoción, sino sobre la base de hechos tangibles que ponen en cruda prueba la asociación estratégica entre los dos países”.

En similares términos se manifestó su embajadora en España, Karima Benyaich, que llegó a decir que hay actos “que tienen consecuencias y se tienen que asumir”.

“Seguimos sin haber recibido explicación ni justificación de España”, continúa protestando el representante, pese a que ya la semana pasada González Laya dijo que se habían dado las “explicaciones oportunas” al Gobierno marroquí y se ha defendido en todo momento que Ghali fue acogido por razones estrictamente humanitarias.