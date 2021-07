Me enamoré de mi profesor de instituto y acabé saliendo con él

El primer álbum de Olivia Rodrigo acababa de salir a la venta y decidí escucharlo en bucle como habíamos hecho él y yo el verano pasado con Taylor Swift. Estaba lloviendo. Cuando llegué al instituto, empecé a frenar, pero no conseguía mentalizarme para parar del todo. Red lights, stop signs, I still see your face in the white cars [Luces rojas, señales de stop, todavía veo tu cara en los coches blancos]. Me había sacado el carnet cuando todavía era su alumna. Aún recordaba la plaza de aparcamiento que solía usar.